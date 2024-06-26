В российских регионах почти на треть вырос спрос на загородные дома

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Спрос на загородные дома и земельные участки под строительство увеличился в регионах страны за январь - май этого года примерно на 30%. Об этом говорится в исследовании девелоперской компании «Мармакс».
«Порядка 70% россиян хотят иметь загородную недвижимость. При этом 50% клиентов приобретают её для постоянного проживания», – приводит результаты исследования «Газета.Ru».Такую тенденцию аналитики связали с сезонным фактором и с переориентированием спроса с новостроек на загородное жильё. Аналитики не исключили дальнейшего роста спроса на загородные дома, но лишь при условии действия льготных программ по ипотеке, которые остаются основным драйвером продаж.
Как указывает издание, исследование проводились в июне 2024 года.
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