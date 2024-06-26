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В российских регионах почти на треть вырос спрос на загородные дома

26 июня 2024, 14:07
Фото: Istockphoto / Bilanol

Фото: Istockphoto / Bilanol

Спрос на загородные дома и земельные участки под строительство увеличился в регионах страны за январь - май этого года примерно на 30%. Об этом говорится в исследовании девелоперской компании «Мармакс».
«Порядка 70% россиян хотят иметь загородную недвижимость. При этом 50% клиентов приобретают её для постоянного проживания», – приводит результаты исследования «Газета.Ru».
Такую тенденцию аналитики связали с сезонным фактором и с переориентированием спроса с новостроек на загородное жильё. Аналитики не исключили дальнейшего роста спроса на загородные дома, но лишь при условии действия льготных программ по ипотеке, которые остаются основным драйвером продаж.



Как указывает издание, исследование проводились в июне 2024 года.

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Кузбассовцев напугала колбаса с личинками, но производитель всё объяснил
26 июня 2024, 14:40

Фото: Istockphoto / Nikolaeva Elena

Жители Кузбасса опубликовали в соцсетях фотографии варёной колбасы одного из местных производителей, на которой видно множество личинок. Внешний вид продукта также не вызывал аппетита.
Редакция издания «Сiбдепо» связалась с производителем этих колбасных изделий. Как пояснила руководителя службы качества компании Ольга Кочетова, личинки могли появиться на продукте только после вскрытия упаковки и при несоблюдении условий хранения.
«Личинки появляются в колбасе, когда на неё садится муха и откладывает яйца. В готовой и не вскрытой варёной колбасе наличие личинок невозможно, поскольку продукт варится в оболочке. Живых организмов там быть не может из-за термической обработки», – заявила Кочетова «Сiбдепо».
Представитель компании добавила, что колбаса на видео явно просрочена, так как нарушены форма и структура продукта.

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Телеведущая Сябитова поддержала идею увеличить госпошлину за развод
26 июня 2024, 13:22

Фото: Istockphoto / Rawf8

Увеличение размера выплаты за развод заставит задуматься о сохранении семьи людей, которые считают значительной сумму в 5 тыс. рублей. Такое мнение высказала российская телеведущая и сваха Роза Сябитова, комментируя предложение Минфина увеличить госпошлину за расторжение брака. Те же, кого подобная сумма не остановит, принесут пользу государству, добавила она.
«Для молодых людей, которые в браке ищут независимости и деньги, 5 тыс. рублей – вообще ничто. Пусть заплатят, государству лучше будет, как минимум не будет глупой семьи. А те семьи, для которых 5 тыс. рублей – серьёзные деньги, остановятся и подумают, стоит это делать или нет», – сказала Сябитова «Газете.Ru».
При этом она признала, что только время покажет, насколько этот способ действенный. Для этого нужно собрать статистику.
«Бездействие – большее зло для института семьи, чем некие действия, пусть даже ошибочные. Если это не сработает, у специалиста по статистике будет информация для анализа, чтобы понять, куда двигаться дальше. Поэтому пусть делают, вреда особого не будет, больше пользы», – отметила собеседница издания.
Ранее сообщалось, что Минфин предложил увеличить размер некоторых госпошлин. Так, пошлину за расторжение брака планируется поднять с 650 до 5000 рублей, то есть почти в восемь раз. За государственную регистрацию перемены имени пошлина вырастет втрое – с 1600 до 5000 рублей. Нововведения могут вступить в силу с 1 января 2025 года.

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#минфин
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#семья
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Экономист Оленченко объяснил взлёт активности россиян в оформлении микрокредитов
26 июня 2024, 11:51

Фото: Istockphoto / Natalia Rusanova

Резкое повышение количества выдачи микрозаймов в стране может быть связано с ростом активности россиян к лету. Подобное мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. Так он прокомментировал данные «Скоринг Бюро», согласно которым в мае 2024 года российские микрофинансовые организации одобрили займы на крупнейшую за полтора года сумму в 81,4 млрд рублей.
«Думаю, что причина связана с летним периодом. Летом люди становятся более активными в социальной жизни, увлекаются различными делами и поездками. Как известно, в отпуске иногда не хватает денег. Возможно, это сыграло свою роль. Однако это один из факторов. Для более точных выводов нужно проанализировать статистику», – высказал предположение эксперт в беседе с ИА RuNews24.ru.
Как подчеркнул Оленченко, в целом микрозаймы – лишь временное подспорье. Так, часто человек, которому не хватает денег, обращается к другу и просит нужную сумму «до зарплаты». Однако микрозаймы могут быть обременительными из-за высоких процентов, поскольку человеку приходится отдавать больше, чем он занял.

Ещё одна возможная причина по словам эксперта, – предстоящее рассмотрение ставки Центробанком в июле. Есть мнение, что ставка будет повышена, и это может повлиять на общие условия кредитования.

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#деньги
#заём
#россияне
#экономика
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Россиян предупредили о подорожании хлеба и хлебобулочных изделий
Экономист Богданов предупредил о росте цен на хлеб и хлебобулочные изделия
26 июня 2024, 04:00

Фото: istock / sergeyryzhov

По данным Росстата, цены на хлеб и хлебобулочные изделия поднялись с начала года более чем на 5%. Минсельхоз подтвердил изменение цен на этот социально значимый продукт и пообещал держать ситуацию под контролем.
Доктор экономических наук Игорь Богданов дал прогноз по стоимости этого продукта. Об это пишет Pravda.Ru.

Эксперт заверил, что предпосылки для дальнейшего роста стоимости есть не только для хлебобулочных изделий, но и для всей сельскохозяйственной продукции. Он отметил, что сейчас повышаются траты на горюче-смазочные материалы и транспортные расходы.

Как считает Богданов, никто не может быть в большом плюсе, поскольку у всех участников цепочки увеличиваются расходы.

«Но, естественно, до тех пор, пока не будет жесткого ограничения на торговые сети, то они будут себе позволять обходить ограничения путём изменения наименования продукции и добавления различных компонентов. Как всегда выигрывают именно торговые сети», — заключил специалист.
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Россиянам разъяснили преимущества программы долгосрочных сбережений
05 июня 2024, 14:29

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Присоединиться к программе долгосрочных сбережений можно, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом, рассказали эксперты РИА Новости. Они напомнили, что ПДС действует в России с 1 января. Программа позволяет копить вдолгую, получать в будущем дополнительный доход или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
Цель программы – обеспечить приток инвестиций в экономику. Кроме того, таким образом государство стимулирует граждан самостоятельно формировать себе пенсию.

Сбережения пополняют за счёт собственных добровольных взносов. Помимо этого, можно перевести в НПФ ранее сформированные пенсионные накопления. Фонд инвестирует эти средства в интересах клиента.

Важно, что ПДС предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год в течение трёх лет, а также специальный налоговый вычет до 52 тыс. при взносах до 400 тыс. рублей.

Накопленное можно направить на периодические выплаты через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин.

На ПДС распространяется гарантия сохранности взносов и инвестиционного дохода, а также гарантия Агентства по страхованию вкладов, причем на 2,8 млн. рублей. Это вдвое больше, чем по банковским вкладам.

Счёт можно пополнять, когда и как удобно. Никаких требований к регулярности или суммам нет.
«Женщины в 55, а мужчины в 60 лет назначают себе выплаты на срок от пяти лет или пожизненно. После 15 лет действия договора все средства доступны без возрастных ограничений. Если оставить пенсионные накопления в Социальном фонде России, эти опции недействительны», – уточнил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.
Существенный фактор – софинансирование со стороны государства в первые три года.
«Чем ниже личный доход, тем выше софинансирование на рубль взносов. Это делает такой сберегательный инструмент более привлекательным для тех, кто получает до 80 тыс. рублей в месяц. При 150 интереснее уже налоговый вычет (13% от вложений, но максимум – 52 тыс. рублей), а также доходность НПФ. Стимулирующий взнос государства – 25 копеек на рубль», – пояснила завкафедрой общественных финансов Финансового университета при правительстве России Маргарита Васюнина.
Вместе с тем софинансирование ограничено тремя годами, и максимальный доход за счёт государства составит 108 тыс. рублей.

Кроме того, воспользоваться накоплениями можно только через 15 лет. Досрочно использовать сбережения разрешено лишь в экстренных ситуациях – например, для дорогостоящего лечения или при потере кормильца.

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#россия
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На трассе М-12 «Восток» ввели абонементы, позволяющие водителям сэкономить
28 мая 2024, 19:53

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Госкомпания «Автодор» с 27 мая ввела семь абонементов на проезд с учётом мнения водителей, совершающих частые и регулярные поездки по автодороге М-12 «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Покупка абонемента позволит сэкономить от 15 до 20% в пересчёте на одну поездку. Так, абонемент на проезд по маршруту Сергач – Шумерля на 20 поездок для автомобилей 1 тарифной группы обойдется в 4 тыс. 930 рублей, для 2 категории – в 8 тыс. 560 рублей. Это на 20% ниже установленного тарифа», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что 23 апреля стоимость проезда по этому маршруту снизили на 4%.

После ввода абонементов будет проведён дополнительный анализ их использования, чтобы выяснить, учтены ли потребности пользователей автодороги М-12 «Восток» с учётом интересов всех участников.

Движение по всей протяжённости трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани было открыто в декабре прошлого года. Это позволило значительно сократить время в пути, перераспределить потоки транспорта и повысить безопасность движения в коридоре дорог М-7 «Волга» и М-12 «Восток».

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На Wildberries начали продавать автомобили
Wildberries начал продажу автомобилей Lada
21 мая 2024, 06:35

Фото: istock / Vera Tikhonova

Машины Lada можно приобрести на маркетплейсе Wildberries. На первом этапе они будут доступны жителями Волгоградской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу онлайн-ретейлера.
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук указала на формирование нового потребительского тренда: покупатели готовы покупать в онлайне даже автомобили.
«Wildberries хочет возглавить эту тенденцию. Сегодня мы вместе с группой «Автоваз» объявляем о старте продаж Lada на Wildberries — я рада, что ведущие автопроизводители тоже верят в развитие дистрибуции через маркетплейсы и готовы инвестировать в это направление», — заявил глава компании.
Вице-президент по продажам и маркетингу «Автоваза» Дмитрий Костромин заявил, что расширение программы онлайн-покупки автомобилей Lada - одно из ключевых направлений стратегии развития продаж производителя.

Он добавил, что планируется присутствие в городах-миллионниках, а также создание специальных условий покупки транспортных средств Lada на Wildberries

Ранее глава совета АУРЭК Александр Ефимов заявил, что в онлайн-ритейле действуют правила Дикого запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мощность сбитой под Луганском французской ракеты оценили
Военный эксперт Дандыкин назвал сложной целью французскую ракету SCALP
20 мая 2024, 18:22

Фото: istockphoto/3D_generator

Французская ракета SCALP, используемая Вооруженными силами Украины (ВСУ), является достаточно мощной и трудно уничтожаемой, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».
«Это оперативно-тактическая ракета с дальностью до 300 километров. Сбить ее непросто: она летит на низких высотах и меняет направление», — отметил Дандыкин.
По его словам, эти ракеты использовались при нападении на Крым и Севастополь.

Российские военные, по словам Дандыкина, научились справляться с SCALP, несмотря на сложность задачи. Однако это оружие все равно представляет угрозу из-за большого объема взрывчатки, которую несет ракета.

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В СНБО Украины подчеркнули неизбежность переговоров с РФ
Секретарь СНБО: Украина осознает, что конфликт с РФ закончится переговорами
20 мая 2024, 15:41

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Киев понимает, что российско-украинский конфликт должен закончиться переговорами. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.
«Украина четко осознает, что конфликт закончится переговорами», — сообщил он.
По его словам, сейчас ситуация на фронте для Украины является сложной. Литвиненко отметил, что власти Украины рассчитывают на формулу, представленную Зеленским, которую будут продвигать в Швейцарии.

Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в Швейцарии. Страна выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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