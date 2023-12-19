Жителям Подмосковья напомнили правила выбора безопасной алкогольной продукции

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Продажа спиртного в интернете запрещена на всей территории России, поэтому для безопасности не стоит заказывать алкогольную продукцию онлайн. Об этом заявили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области, где в преддверии Нового года напомнили правила выбора безопасной и качественной алкогольной продукции.
«Не покупайте алкоголь в местах несанкционированной торговли. Приобретайте его в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Оплачивайте спиртное только через кассу. Реализация алкогольной продукции в торговой сети предусматривает её регистрацию в Единой государственной автоматизированной информационной системе. Поэтому продажа такой продукции обязательно происходит с использованием кассового аппарата», – говорится в сообщении.При покупке алкоголя в магазине важно убедиться, что на ёмкости размещена федеральная или акцизная марка без повреждений. На неё нанесён штрихкод с информацией о производителе, лицензии и дате розлива.
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