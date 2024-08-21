Жителям Подмосковья объяснили, чем грозит отсутствие поверки счётчиков воды

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Жителей Подмосковья призвали не забывать следить за состоянием индивидуальных приборов учёта водоснабжения. Их поверка – важная процедура, обеспечивающая точность измерения потребления воды, напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Нормальная работа приборов позволяет точно вести взаиморасчёты и не допускать лишних трат. Но со временем приборы подвергаются износу и техническим сбоям, что приводит к искажению данных о расходе воды. Если срок эксплуатации вашего ИПУ истёк, и поверка не проведена в срок, плата за коммунальные услуги будет рассчитываться на основе среднемесячного объёма потребления, но не более трёх расчетных периодов подряд», – разъяснили в министерстве.После этого, если поверка не будет выполнена, стоимость услуг будет определяться по нормативам с повышающим коэффициентом 1,5. В пресс-службе напомнили, что сроки поверки указаны в паспорте счётчика. О них также можно узнать в квитанции от коммунальщиков.
Как правило, период между поверками составляет для горячей воды четыре года, для холодной – шесть лет.
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Лора Луганская