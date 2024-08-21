Жителям Подмосковья объяснили, чем грозит отсутствие поверки счётчиков воды

В Казани зарегистрировали шесть случаев кишечной инфекции у посетителей кафе «Азу». В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан начало эпидемиологическое расследование. Кишечную палочку нашли в 11 пробах продуктов и 7 смывах с посуды. В одном готовом блюде, азу, нашли сальмонеллу. Также сальмонеллы выявили у четырех сотрудников кафе и заболевших.