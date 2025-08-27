Дворы в Химках залило бурлящим кипятком после прорыва трубы — видео

27 августа 2025, 12:26

В Химках прорыв теплотрассы затопил кипятком целый микрорайон

Фото: Istock/MikeMareen

В подмосковных Химках произошла авария на теплотрассе, в результате которой из-под земли на улицах города начали бить фонтаны кипятка. Инцидент произошёл в Левобережном районе, где над парком «Эко-берег» очевидцы наблюдали мощные столбы пара и воды. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «РБК. Новости. Главное».





Как сообщили в «Мосэнерго» и городской администрации, происшествие случилось в ходе плановых испытаний тепловых сетей. Коммунальные службы проводили проверку оборудования под высоким давлением и температурой до 145°C.

«Это необходимая мера в рамках подготовки к отопительному периоду. Выявление протечек и прорывов позволяет избежать критических ситуаций зимой», — сообщили в пресс-службе администрации Химок.