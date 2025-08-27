Дворы в Химках залило бурлящим кипятком после прорыва трубы — видео
В Химках прорыв теплотрассы затопил кипятком целый микрорайон
В подмосковных Химках произошла авария на теплотрассе, в результате которой из-под земли на улицах города начали бить фонтаны кипятка. Инцидент произошёл в Левобережном районе, где над парком «Эко-берег» очевидцы наблюдали мощные столбы пара и воды. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «РБК. Новости. Главное».
Как сообщили в «Мосэнерго» и городской администрации, происшествие случилось в ходе плановых испытаний тепловых сетей. Коммунальные службы проводили проверку оборудования под высоким давлением и температурой до 145°C.
«Это необходимая мера в рамках подготовки к отопительному периоду. Выявление протечек и прорывов позволяет избежать критических ситуаций зимой», — сообщили в пресс-службе администрации Химок.Подобные прорывы также были зафиксированы на улицах Совхозная и Зелёная. Сообщается, что кипяток затопил все прилегающие дворы. Кроме того, появились сообщения, что вода в близлежащем Канале имени Москвы изменила цвет на коричневый. На место происшествия оперативно выехали аварийные бригады.