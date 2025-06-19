Экс-директор «Крошки-картошки» Королев продал липовую проходку на ПМЭФ
Андрей Королев задержан за обман адвоката на миллион
Бывший директор «Крошки-картошки», Андрей Королев, задержан по подозрению в мошенничестве.
Он продал председателю коллегии «Московская коллегия адвокатов Русланов и партнеры» фальшивую проходку на ПМЭФ за 1 миллион рублей.
Как сообщает Mash на Мойке, адвокат и денег лишился, и на форум не попал.
«Сейчас хитреца уже доставили в отдел для разбирательств», — говорится в публикации.