Губернатор Кузбасса Середюк обвинил матерей в смерти младенцев в роддоме

22 января 2026, 17:40

Фото: iStock/MW47

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк оказался в центре скандала после высказываний о причинах гибели новорождённых в роддоме Новокузнецка, где в период новогодних праздников умерли девять младенцев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.