Губернатор Кузбасса Середюк обвинил матерей в смерти младенцев в роддоме
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк оказался в центре скандала после высказываний о причинах гибели новорождённых в роддоме Новокузнецка, где в период новогодних праздников умерли девять младенцев. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Во время прямой линии с жителями региона глава Кузбасса заявил, что большинство погибших детей были недоношенными, а их матери, по его словам, не наблюдались у врачей, вели нездоровый образ жизни и «приезжали на роды в нетрезвом состоянии». Эти слова многие восприняли как попытку переложить ответственность за трагедию на рожениц. Фрагмент прямого эфира Середюк опубликовал в своих социальных сетях, однако после волны резкой критики и обвинений в некорректности высказываний запись удалили со всех его аккаунтов.
Ранее суд приостановил работу акушерского отделения роддома № 1 в Новокузнецке на 90 дней из-за серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических норм, включая грибок на стенах, неисправную вентиляцию и нарушение потоков пациентов. Проверки продолжаются, обстоятельства гибели новорождённых расследуются.
