Мигрант напал на мужчину, который спросил о сроках завершения стройки — видео
Мигрант напал на местного жителя, который хотел поинтересоваться сроком выполнения строительных работ. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП | РОССИЯ 24».
Как оказалось, строительные работы проводятся на мосту, который должен был быть открыт 5 августа. Один из местных жителей пришел на стройку, чтобы узнать, когда дорога будет сделана. В ответ на это один из рабочих напал на мужчину.
Данным строителем оказался мигрант. Он взял в руки палку и попытался ударить ей прохожего, который снял все на видео.
Ранее стало известно о бунте в Перми, который устроили мигранты. Приезжие оскорбили местную жительницу, а после заявляли, что русские женщины обязаны следовать мусульманским законам.
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