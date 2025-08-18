Москвич получил штраф за экстремизм из-за фото Mercedes G-класса с «особенными» номерами

18 августа 2025, 13:54

2 тысячи за три буквы: как безобидный номер на Mercedes привёл москвича в суд

Фото: Istock/Ivan Reshetnikov

Московский суд оштрафовал местного жителя за публикацию в соцсетях фотографии Mercedes-Benz G-класса с номером А777УЕ, признав её экстремистской символикой. Об этом сообщает Mash.