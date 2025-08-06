Огромный металлический прут насквозь прошил грудь россиянина, чудом сохранив ему жизнь
В Дагестане произошёл чрезвычайный случай на стройке: рабочий получил тяжёлую травму, упав на металлическую арматуру. Несмотря на то, что прут прошёл насквозь через грудную клетку потерпевшего, мужчина остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».
Инцидент произошёл в Дербенте. Строитель потерял равновесие и упал на острый металлический стержень, который пронзил его тело насквозь и задел многие жизненно важные органы. Однако, несмотря на тяжесть травмы, медикам удалось спасти пострадавшего.
Хирурги провели сложнейшую операцию, восстановив повреждённые органы. Удивительно, но уже в больничной палате мужчина чувствовал себя относительно хорошо, а обо всём случившемся рассказывал с улыбкой. Этот случай в очередной раз демонстрирует профессионализм врачей и удивительную силу человеческого организма.
Ранее сообщалось о нападении мигранта на мужчину, который спросил о сроках завершения стройки.
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