Огромный металлический прут насквозь прошил грудь россиянина, чудом сохранив ему жизнь

06 августа 2025, 15:21

Строитель в Дагестане выжил после того, как металлический прут пронзил его грудь

Фото: Istock/Gumpanat

В Дагестане произошёл чрезвычайный случай на стройке: рабочий получил тяжёлую травму, упав на металлическую арматуру. Несмотря на то, что прут прошёл насквозь через грудную клетку потерпевшего, мужчина остался жив. Об этом сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».