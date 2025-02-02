Подозреваемый в наркоторговле выпрыгнул из окна во время обыска в квартире

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Владелец одного из крупнейших наркошопов России выпрыгнул во время обыска в своей квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что речь идёт о 38-летнем Алексее Ростовцеве. Длительное время он был в разработке у полиции, но недавно наконец попался. Правоохранители вышли на след после задержания очередной посылки с наркотиками, которая была отправлена во Владивосток.
Ростовцев сотрудничал со следствием и не отрицал своей работы. На днях полицейские провели обыски в его московской квартире. В ней было обнаружено многоженство камер, а в холодильнике лежали таблетки на несколько миллионов рублей.
Через два часа после обысков мужчина подошёл к окну и в присутствии оперативников выпрыгнул с 17-го этажа. Мужчину не удалось спасти.
После этого в квартире нашли оружие с патронами, бронежилет, два липовых документа, удостоверяющих личность, и хакерское оборудование.
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Ростовцев сотрудничал со следствием и не отрицал своей работы. На днях полицейские провели обыски в его московской квартире. В ней было обнаружено многоженство камер, а в холодильнике лежали таблетки на несколько миллионов рублей.
Через два часа после обысков мужчина подошёл к окну и в присутствии оперативников выпрыгнул с 17-го этажа. Мужчину не удалось спасти.
После этого в квартире нашли оружие с патронами, бронежилет, два липовых документа, удостоверяющих личность, и хакерское оборудование.
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Анастасия Чинкова