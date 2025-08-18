«Попросил снять штаны»: На Урале педагог избежал наказания за домогательства к школьнику

18 августа 2025, 15:15

Учитель математики на Урале избежал уголовного дела за домогательства к ученику

Фото: Istock/ Aramyan

В Свердловской области следователи отказались возбуждать уголовное дело против 59-летнего школьного учителя, которого обвиняли в домогательствах к 16-летнему ученику. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.