«Попросил снять штаны»: На Урале педагог избежал наказания за домогательства к школьнику
В Свердловской области следователи отказались возбуждать уголовное дело против 59-летнего школьного учителя, которого обвиняли в домогательствах к 16-летнему ученику. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Инцидент произошёл в мае этого года в одной из школ Первоуральска. По словам матери подростка, педагог позвал его и одноклассника разобрать домашнее задание, а затем оставил одного в лаборантской. Там он начал прикасаться к школьнику, спрашивал о его ощущениях и требовал снять штаны, но парень отказался.
При допросе в полиции математик подтвердил, что действительно просил ученика встать на колени на парте, а затем щекотал ему ягодицы. Свои действия он объяснил «влечением к детям» и спонтанным желанием физического контакта, но отрицал сексуальный подтекст.
Ранее учитель уже привлекался за подобное, но был восстановлен после лечения. Дело, несмотря на доказательства, возбуждать отказались.
