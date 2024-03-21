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При задержании подозреваемого в Луганске пострадали пять сотрудников МВД

СК: при задержании подозреваемого в Луганске пострадали пять сотрудников МВД
21 марта 2024, 19:30
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

Пятеро сотрудников МВД получили ранения при задержании подозреваемого в серьезном преступлении в Луганске.
Информацию об этом 21 марта опубликовало РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елену Марковскую.

Следственным управлением Следственного комитета РФ по ЛНР было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).


По версии следствия, вечером 20 марта сотрудники МВД России преследовали подозреваемого в особо тяжком преступлении. На одном из светофоров города они остановили мужчину, передвигавшегося на такси, и в этот момент он активировал взрывное устройство.

Пятеро правоохранителей получили осколочные ранения и сотрясения, а подозреваемый погиб. Водитель такси не пострадал. Следователи произвели осмотр места происшествия, изъяли материалы для экспертизы и продолжают расследование совместно с МВД по ЛНР.

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На Иваньковском водохранилище спасли провалившегося под лёд лыжника
21 марта 2024, 20:15

Фото: Istockphoto / Nataliia_Makarova

Работники Мособлпожспаса помогли лыжнику, который провалился под лёд на Иваньковском водохранилище. Инцидент произошёл в городском округе Дубна, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились рыбачившие неподалёку очевидцы. Они рассказали, что во время лыжной прогулки мужчина провалился под ледовую корку в районе острова Омутня в восьми километрах от берега.
«Оперативно прибыв на место, специалисты помогли 61-летнему спортсмену выбраться. После этого работники противопожарно-спасательной службы подняли пострадавшего на борт судна на воздушной подушке «Хивус-6» и укутали в термоодеяло», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части -215 Александр Проценко.
По его словам, доставив мужчину с признаками переохлаждения на берег, спасатели передали его бригаде скорой помощи.

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Bloomberg: В США обвинили Apple в нарушении антимонопольного законодательства
21 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/Wirestock

Министерство юстиции США готовит иск против корпорации Apple с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Иск может быть направлен в федеральный суд уже 21 марта. Это будет третий случай за 14 лет, когда власти США уличают Apple в нарушениях антимонопольного законодательства.

Как уточняют в Конгрессе США, обвинения связаны с фактом блокирования доступа конкурентов к аппаратным и программным функциям iPhone.

Кроме того, минюст США уже подал иск на Google за монополизацию. Эти действия происходят в рамках программы президента Байдена по борьбе с американскими технологическими гигантами.

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#apple
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В Костроме водитель сбил на тротуаре женщину с ребенком в коляске
МВД: в Костроме водитель выскочил на тротуар и сбил женщину с ребенком в коляске
21 марта 2024, 19:18

Фото: УМВД России по Костромской области

В Костроме автомобиль Haval выехал на тротуар, где сбил женщину с ребенком. В результате их госпитализировали, сообщили в пресс-службе Управления МВД и прокуратуры Костромской области.
Инцидент произошел около 16:00 мск на перекрестке улиц Терешковой и Симановского. По предварительной информации, водитель автомобиля сбил 24-летнюю женщину и ее дочь 2023 года рождения. Обе получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.



Представитель прокуратуры уточнил, что ДТП произошло на тротуаре после того, как автомобиль «подрезали». На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка. По фотографиям, предоставленным полицией и прокуратурой, видно, что автомобиль врезался в коляску, которая разбилась на части.

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Жительнице подмосковья порвало кисть от снятой с дерева гранаты
Shot: жительнице Зеленограда порвало кисть при попытке снять с дерева гранату
21 марта 2024, 19:12

Фото: iStock/Oleg Elkov

Женщине из Зеленограда порвало кисть руки после того, как она попыталась снять с дерева предмет, похожий на гранату, сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, пострадавшая заметила неизвестное устройство у себя во дворе на одном из деревьев.

Женщина попыталась снять снаряд, и едва коснувшись его, спровоцировала взрыв. В результате происшествия пострадавшая получила рваную рану кисти. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, и то, как граната могла оказаться на дереве. Жительнице Зеленограда оказана медицинская помощь.

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Подмосковная школьница спасла всю семью во время пожара
21 марта 2024, 18:40

Фото: istockphoto/Elena Pantiukhina

В подмосковном Дмитрове в ночь на 21 марта начался пожар. Бдительность 15-летней старшей дочери уберегла от трагедии всю семью.
Пожар начался около трёх часов ночи, сообщает «МК». Едкий запах дыма почувствовала 15-летняя школьница. Она спала в своей комнате, а родители и её младшая 12-летняя сестра — в соседней, большой. Открыв дверь комнаты, она увидела горящий коридор. Огонь уже подбирался к входной двери. Девочка тут же бросилась к окну, высунула голову наружу, так как комната была уже задымлена, и позвонила в службу спасения.

После этого она бросилась будить родных, у которых в комнате уже загорелся линолеум. Родители пытались вытащить младшего ребёнка, но девочка запаниковала, начала вырываться и в результате осталась в задымлённой комнате. Родители сумели выбраться из горящей квартиры, а старшая девочка вылезла на балкон, голыми руками разбила стекло в большой комнате, чтобы попытаться спасти младшую сестру.

Вскоре подъехали пожарные и принялись тушить горящее жилище. Они вытащили 12-летнюю девочку из квартиры и передали её медикам. Сейчас ребёнок находится в реанимации. Ожогов у неё нет, но она получила сильное отравление угарным газом. Старшая сестра с небольшим отравлением и порезами рук также находится в больнице. Её быстрая реакция спасла минувшей ночью всю семью.

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Mash: Российские десантники выхаживают кота, который попал под обстрел в Бахмуте
21 марта 2024, 16:30

Фото: istock / Tanchic

Российские десантники ухаживают за котом Филимоном, который попал под обстрел танка в Бахмуте — у зверька обгорели лапы и усы. Когда раненый владелец животного пришёл в себя, тот попросил сослуживцев позаботиться о коте. Историю рассказывает Тлегерам-канал ​Mash.
В ходе обороны Бахмута российские военные заняли дом в пригороде. Вместе с одним десантником был кот. Танк противника попал в здание, вследствие чего оно загорелось, а владелец пушистого получил ранение. Сослуживцы эвакуировали его и сменили место дислокации, но в спешке забыли про кота.

Когда владелец Филимона пришел в сознание, то попросил бойцов найти зверя и позаботиться о нём. Спустя 3 дня военные вернулись к дому и обнаружили животное в груде обломков. Пушистого привезли в полк, где медики обработали его раны и перебинтовали обожжённые лапы.

Сейчас Филимон идет на поправку, как и его хозяин.

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#танк
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Обезьяна бросилась на мотоциклиста ради еды и устроила аварию — видео
В Таиланде обезьяна прыгнула на мотоцикл ради еды и устроила ДТП
21 марта 2024, 15:52

Фото: istock / Dmytro Buianskyi

В Таиланде обезьяна захотела раздобыть еды и устроила ДТП. Об этом сообщает Thaiger.
Инцидент произошел около храма Пра Пранг Сам Йот, где живет очень много обезьян и каждый год они становятся все более агрессивные. Хозяин гаража для мотоциклов из региона Лопбури по имени Чаначай Сангсит рассказал журналистам об инциденте и предоставил видео.

На кадрах примат бежит через дорогу и замечает свисающий пакет с едой с ручки мотоцикла. Обезьяна кинулась за угощеньем, из-за чего водитель потерял равновесие и упал. К месту аварии начали сбегаться другие звери, желая чего-нибудь поесть, но почти всех быстро отогнали. Одному из приматов все же удалось присвоить себе пакет с едой.

Мотоциклист получил незначительные травмы.

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«Детская мафия» напала на 11-летнего ребёнка и выстрелила в него
В Петербурге подростки избили 11-летнего мальчика и выстрелили в щеку
21 марта 2024, 15:23

Фото: istock / gorodenkoff

В Санкт-Петербурге компания подростков заманила 11-летнего мальчика на площадку и избила до сотрясения мозга. Об этом стало известно 78.ru.
Мать ребенка сообщила, что отпустила сына гулять во двор жилого комплекса «До Ре Ми». Там же играли соседские дети и мальчик начал бегать с ними. В какой-то момент к нему подошли двое хулиганов.

Один из них толкнул школьника, из-за чего он упал на асфальт. Агрессивные подростки начали бить его ногами по животу. Затем один из юных бандитов достал игрушечный пистолет и выстрелил в щеку мальчику. После издевательств они ушли.

Мальчик самостоятельно добрался домой и пожаловался матери на сильную боль в голове. На теле ребенка было много синяков и ссадин. Медики диагностировали у школьника черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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Figaro: Парижский Лувр сообщил про угрозу взрыва «Джоконды» Леонардо да Винчи
21 марта 2024, 15:16

Фото: iStock/walencienne

Злоумышленники направили в Парижский Лувр сообщение с предупреждением об угрозе взрыва знаменитой картины Леонардо да Винчи «Джоконда». Про угрозы сообщается на сайте музея, передает Le Figaro.
«Мы стремимся взорвать Мону Лизу и другие шедевры. Просто предупреждение: 100 кг С4 наносят большой вред», – говорится в послании злоумышленников.

Полиция немедленно оцепила территорию музея и начала проводить обыск, однако правоохранители не нашли ни одного подозрительно предмета.

Интерес различных хулиганов к картине Леонардо да Винчи «Джоконда» сохраняется на высоком уровне. Совсем недавно власти музея столкнулись с ситуацией, когда картину облили супом, мотивируя свой поступок тем, что продвигают «право на здоровое и устойчивое питание»

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