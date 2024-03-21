При задержании подозреваемого в Луганске пострадали пять сотрудников МВД

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Пятеро сотрудников МВД получили ранения при задержании подозреваемого в серьезном преступлении в Луганске.
Информацию об этом 21 марта опубликовало РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елену Марковскую.
Следственным управлением Следственного комитета РФ по ЛНР было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
По версии следствия, вечером 20 марта сотрудники МВД России преследовали подозреваемого в особо тяжком преступлении. На одном из светофоров города они остановили мужчину, передвигавшегося на такси, и в этот момент он активировал взрывное устройство.
Пятеро правоохранителей получили осколочные ранения и сотрясения, а подозреваемый погиб. Водитель такси не пострадал. Следователи произвели осмотр места происшествия, изъяли материалы для экспертизы и продолжают расследование совместно с МВД по ЛНР.
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Следственным управлением Следственного комитета РФ по ЛНР было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Пятеро правоохранителей получили осколочные ранения и сотрясения, а подозреваемый погиб. Водитель такси не пострадал. Следователи произвели осмотр места происшествия, изъяли материалы для экспертизы и продолжают расследование совместно с МВД по ЛНР.
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Артем Кузьмин