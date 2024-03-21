При задержании подозреваемого в Луганске пострадали пять сотрудников МВД

Российские десантники ухаживают за котом Филимоном, который попал под обстрел танка в Бахмуте — у зверька обгорели лапы и усы. Когда раненый владелец животного пришёл в себя, тот попросил сослуживцев позаботиться о коте. Историю рассказывает Тлегерам-канал ​Mash.