Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен

Фото: iStock/priori1
Временно приостановлено движение автотранспорта через Крымский мост, сообщается в официальном Telegram-канале, посвященном оперативной обстановке на мосту.
Ранее силы российской ПВО отразили в подмосковном городском округе Домодедово пятую с начала суток атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны.
Читайте также:
На Крымском мосту без объяснения причины остановили девять поездов
СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту
Симоньян рассказала о записи, где немецкие военные обсуждают теракт на Крымском мосту
Артем Кузьмин