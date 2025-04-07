Росгвардейцы задержали в Москве мужчину, ходившего по крыше машины на парковке

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Москве
На юго-западе Москвы сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии задержали мужчину, который забрался на крышу припаркованного автомобиля на подземной автостоянке. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росгвардии получили сигнал «Тревога» на маршруте патрулирования с охраняемого объекта на Новоясеневском проспекте.
Тогда сотрудники Росгвардии связались по телефону со знакомой дебошира, которая смогла убедить его спуститься вниз. 43-летнего москвича сразу задержали.
Также на место происшествия вызвали скорую помощь для освидетельствования задержанного. После чего его отправили в отдел полиции.
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«Незамедлительно прибыв на место, сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, находящегося на крыше внедорожника Toyota Prado. В ответ на требования сотрудников Росгвардии спуститься, гражданин ответил отказом, утверждая, что в автомобиле находятся заложники», — говорится в сообщении.
Тогда сотрудники Росгвардии связались по телефону со знакомой дебошира, которая смогла убедить его спуститься вниз. 43-летнего москвича сразу задержали.
Также на место происшествия вызвали скорую помощь для освидетельствования задержанного. После чего его отправили в отдел полиции.
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Элина Позднякова