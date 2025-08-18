«Случайная находка»: В российском регионе прохожий «спас» 60 кг мяса из бесхозной «ГАЗели»

18 августа 2025, 14:50

Житель Ярославля украл 60 кг мяса из открытой «ГАЗели»

Фото: Istock/Candra Ritonga

В Ярославле 36-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после кражи продуктов из незапертого грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.