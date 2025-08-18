«Случайная находка»: В российском регионе прохожий «спас» 60 кг мяса из бесхозной «ГАЗели»
В Ярославле 36-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после кражи продуктов из незапертого грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошёл в Кировском районе города. В полицию обратился 25-летний водитель, заявивший о пропаже 60 кг мяса и 6 кг сыра из кузова «ГАЗели». Просмотр записей с камер видеонаблюдения показал, что кражу совершил случайный прохожий.
Злоумышленник заметил открытую машину и вынес из неё несколько ящиков с продуктами. После чего вор погрузил «находку» в свой автомобиль и скрылся с места преступления.
Подозреваемого оперативно задержали, но украденное он уже успел продать. По оценке потерпевшего, ущерб составил 49 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).
