Суд не знает местоположение арестованного Тимура Иванова после переноса заседания
Суду, рассматривающему дело о хищении более 200 миллионов рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы, не удалось подтвердить нахождение бывшего чиновника Минобороны Тимура Иванова в СИЗО-2 «Лефортово» в Москве. Об этом сообщает РБК.
В рамках судебных прений государственный обвинитель потребовал для Иванова наказание в виде 14 лет и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении общего режима.
Следствие утверждает, что Иванов получил незаконное вознаграждение за содействие компаниям, которые впоследствии бесплатно проводили строительно-ремонтные работы на объектах, предположительно принадлежащих бывшему замминистру.
Несмотря на перенос заседания, суд не получил подтверждения, что Иванов находится под стражей, что вызвало вопросы о его местонахождении и дополнительное напряжение в процессе.
Читайте также: