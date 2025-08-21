Суд не знает местоположение арестованного Тимура Иванова после переноса заседания

21 августа 2025, 20:14

Фото: iStock/Rawf8

Суду, рассматривающему дело о хищении более 200 миллионов рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы, не удалось подтвердить нахождение бывшего чиновника Минобороны Тимура Иванова в СИЗО-2 «Лефортово» в Москве. Об этом сообщает РБК.