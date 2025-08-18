Достижения.рф

Тихий вечер обернулся кошмаром: в Домодедово сосед расстрелял отдыхающих из-за музыки

Перестрелка в Домодедово: двое пострадали из-за пневматического пистолета
Фото: Istock/Tomasz Śmigla

В коттеджном поселке Рэд произошёл инцидент с применением пневматического оружия. Неизвестный открыл стрельбу по трём мужчинам, которые находились в беседке на берегу озера. В результате двое получили ранения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».



Конфликт произошёл в ночь с 13 на 14 августа, когда компания отмечала праздник. Около 1:30 раздались девять выстрелов. Один из пострадавших получил ранение под лопатку, второй был ранен в шею. Третий мужчина, оставшийся невредимым, вызвал полицию и скорую помощь.

«Сотрудники полиции после случившегося взяли с нас какие-то объяснения. С той ночи и по сей день, никто со мной не связывался, как и с моим другом», — рассказал один из потерпевших.
Местные жители отмечают, что в ту ночь никто из соседей не жаловался на шум. На данный момент один из раненых уже выписан из больницы, второй продолжает лечение. Обоим потребовалось хирургическое вмешательство. Полиция ведёт расследование.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0