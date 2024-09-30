В Химках коллеги оставили получившего травму рабочего из КНДР умирать под мостом

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Тело строителя из КНДР нашли под мостом в подмосковных Химках. Он упал с третьего этажа, после чего начальник смены вместе с другими рабочими вывезли его со строительной площадки и оставили умирать.
Инцидент произошёл 26 сентября около 22 часов, сообщает телеграм-канал Mash. Работавший на стройке кореец Ли Ен Чор сорвался со строительных лесов, установленных на высоте третьего этажа. Он упал на спину, потерял сознание, но ещё дышал. Обнаружил его ответственный за смену, который контролировал процесс заливки бетона на объекте.
Мастер позвал двоих рабочих, они погрузили гражданина КНДР в машину и увезли со стройки. В Химках они положили коллегу под одним из мостов и уехали, оставив его там умирать. Потом все трое спокойно улеглись спать в строительном вагончике. Правоохранители проводят проверку по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.
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