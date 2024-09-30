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В Химках коллеги оставили получившего травму рабочего из КНДР умирать под мостом

30 сентября 2024, 17:00
Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

Тело строителя из КНДР нашли под мостом в подмосковных Химках. Он упал с третьего этажа, после чего начальник смены вместе с другими рабочими вывезли его со строительной площадки и оставили умирать.


Инцидент произошёл 26 сентября около 22 часов, сообщает телеграм-канал Mash. Работавший на стройке кореец Ли Ен Чор сорвался со строительных лесов, установленных на высоте третьего этажа. Он упал на спину, потерял сознание, но ещё дышал. Обнаружил его ответственный за смену, который контролировал процесс заливки бетона на объекте.

Мастер позвал двоих рабочих, они погрузили гражданина КНДР в машину и увезли со стройки. В Химках они положили коллегу под одним из мостов и уехали, оставив его там умирать. Потом все трое спокойно улеглись спать в строительном вагончике. Правоохранители проводят проверку по факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.

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#инцидент
#нарушения
#кндр
#рабочие
Москвич устроил в Серпухове лабораторию по производству мефедрона
30 сентября 2024, 16:40

Фото: iStock/Darwin Brandis

Нарколабораторию устроил житель Москвы в доме свой родственницы в Серпухове, мужчину задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В ходе обыска в доме полицейские обнаружили лабораторное оборудование, весы, стеклянные колбы, кристаллическое вещество и около 400 литров жидкостей в пластиковых канистрах. Экспертиза установила, что вещество является наркотиком мефедроном, его общая масса составила более полутора килограммов», — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что изготавливал наркотики и сбывал через тайники-закладки по указанию анонимных кураторов, которые предложили ему эту «работу» через один из мессенджеров.

Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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#серпухов
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#полиция
#криминал
#мвд московской области
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Мизулина обратится в прокуратуру после того, как школьника не пустили в туалет
30 сентября 2024, 16:10

Фото: РИА Новости/Анастасия Петрова

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина готовит обращение в генеральную прокуратуру РФ по поводу инцидента в школе № 3 в подмосковном Одинцово. Там учительница не отпустила четвероклассника в туалет.
В своём телеграм-канале Мизулина написала, что в результате мальчик обмочился прямо в классе. Сейчас ребёнок болеет, на фоне переживаний и чувства стыда и унижения у него резко подскочила температура. Мама мальчика уже написала заявление в прокуратуру.

По словам общественницы, такие ситуации нередко происходят по всей стране, но дети и подростки стесняются рассказывать об этом. Мизулина подчеркнула, что готовит обращение именно в Генеральную прокуратуру, так как в прошлом году после похожего случая письма в различные министерства и ведомства не дали никакого результата.

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Поп-звезда «нулевых» Саша Project пыталась покончить с собой
30 сентября 2024, 16:10

Фото: iStock/maxim4e4ek

Поп-звезда 2000-х Саша Project пыталась покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 29 сентября 38-летнюю Александру Гинзбург (настоящее имя артистки) обнаружили её родственники, которые вызвали медиков. После женщину доставили в реанимацию. В настоящее время она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

По предварительной версии, поп-звезда страдала от затяжной депрессии, которая возникла на фоне тяжёлой болезни желудка. От неё у женщины произошла потеря голоса.

Ранее Гинзбург обращалась в врачам с жалобами на сухость в горле, воспаление гортани и хрипоту. Эти симптомы начали мешать ей зарабатывать пением. После обследования медики диагностировали ей прогрессирующее заболевание желудка, после чего женщина замкнулась от общества.

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#россия
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Google оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент
30 сентября 2024, 15:54

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Суд оштрафовал Google на 3 500 000 рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Собеседница агентства сообщила, что Таганский районный суд признал Google LLC виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Был назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей.

В августе суд уже накладывал штраф на компанию в размере 3,5 миллиона рублей за отказ ограничить доступ к контенту, связанному с употреблением алкоголя и табакокурением.

До этого Таганский районный суд оштрафовал платформу «Кинопоиск» на семь миллионов рублей. Сервис признан виновным в пропаганде педофилии.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за отказ удалять материалы с пропагандой ЛГБТ* и педофилии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
#суд
#лгбт
#google
#рф
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Discord получил многомиллионный штраф
Суд оштрафовал Discord на 3,5 млн за отказ удалять пропаганду ЛГБТ* и педофилии
30 сентября 2024, 14:58

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Суд оштрафовал Discord на 3,5 миллиона рублей за отказ удалять материалы с пропагандой ЛГБТ* и педофилии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что с этого момента Роскомнадзор может официально требовать запрета платформы в России.
Ранее сообщалось, что Discord могут заблокировать в России, так как за неделю РКН направил платформе пять новых требований о ее работе в России.

До этого стало известно, что провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube. Они попросили ведомство возбудить дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Причина заключается в том, что замедление сервисов Google, включая YouTube, создает неравные условия для операторов связи, так как ухудшение доступа к платформе сильнее затрагивает интернет-провайдеров, чем сотовых операторов.

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*движение признано экстремистским и запрещено в России
#дело
#интернет
#платформа
#роскомнадзор
#соцсети
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Забитая пассажирами маршрутка врезалась в автобус в Москве, есть пострадавшие
Маршрутка врезалась в автобус около метро «Царицыно» в Москве
30 сентября 2024, 14:52

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Маршрутка врезалась в автобус в районе метро «Царицыно» в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что полностью загруженное пассажирами маршрутное такси на полной скорости врезалось в автобус.

В результате аварии пострадали 11 человек, в числе которых двое детей.

После ДТП возникла длинная пробка из-за машин скорой помощи, которые следовали к месту происшествия.

Накануне вечером фура вылетела на встречную полосу и на полной скорости столкнулась с пассажирским автобусом. Авария произошла на трассе в Краснодарском крае. По последним данным, погиб водитель пассажирского транспорта, ещё 29 человек пострадали.

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#маршрутка
#столкновение
#дтп
#авария
#москва
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Неизвестные совершили несколько налетов на ресторан русской кухни в Таиланде
SHOT: иностранцы совершили два налета на ресторан русской кухни Birds в Таиланде
30 сентября 2024, 14:43

Фото: iStock/didecs

В Таиланде неизвестные совершили два налета на ресторан русской кухни. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По информации полиции, нападавшие — недовольные толпами русских туристов иностранцы.
Издание отмечает, что двое мужчин на мотоциклах глубокой ночью обстреляли из травматического оружия ресторан «Birds» в районе Банг-Тао, разбив стекла. Через полчаса к заведению подъехал еще один мужчина, бросил в окно камень и скрылся.

По данным SHOT, хозяева ресторана переехали в Таиланд из России, в меню их заведения — блины, борщ, окрошка, оливье и пельмени.

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#блины
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#таиланд
#ресторан
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На Севере Петербурга иномарка сбила беременную женщину с тремя детьми
30 сентября 2024, 14:43

Фото: istockphoto/Iulianna Est

На проспекте Науки в Санкт-Петербурге «Ситроен» сбил на пешеходном переходе 38-летнюю беременную женщину. Также в аварии пострадали две её 11-летние девочки-близняшки и младшая четырёхлетняя дочь.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ. По сообщению ведомства, 49-летний водитель иномарки не пропустил женщину с детьми на регулируемом пешеходном переходе напротив гипермаркета и совершил наезд на них. Инцидент произошёл около восьми часов утра. Все пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Полиция инициировала проверку по факту происшествия. В настоящее время опрашиваются свидетели, устанавливаются все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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#санкт-петербург
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Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в покушении на Прилепина
30 сентября 2024, 14:22

Фото: iStock/AMilkin

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя и политического деятеля Захара Прилепина.
Отметим, что в ходе прений гособвинение требовало вынесли приговор Пермякову в виде пожизненного тюремного заключения с выплатой штрафа в размере 1,5 миллионов рублей.

В ходе следствий Пермяков полностью признал вину в содеянном, однако отказался раскаиваться.

Напомним, что 6 мая 2023 года Александр Пермяков подорвал автомобиль, в котором находился Прилепин и его товарищ Александр Шубин, находящийся за рулём. Писатель выжил, а водитель трагически погиб.

Вместе с ними незадолго до взрыва находилась дочь Прилепина, которая успела выйти из машины.

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