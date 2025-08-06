В китайском лагере дети избили девочку всем отрядом из-за скуки
В одном из лагерей Китая дети всем отрядом избили девочку из-за скуки. Об этом сообщает telegram-канал «ЛЮДИ!».
Дети наносили удары руками и ногами по телу девочки. К тому же дети били и по голове. В ответ ребенок ничего не предпринимала и просто покорно стояла, надеясь, что это прекратится.
Происшествие стало резонансным после того, как кто-то видео с избиением слил в сеть. В беседе дети рассказали, что никаких претензий к девочке не было. Всё произошедшее было следствием скуки, так как этим отряд пытался разнообразить пребывание в лагере.
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