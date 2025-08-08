В Малайзии мать убила дочь из-за того, что ее бросил возлюбленный
В Малайзии мать убила свою дочь после того, как ее бросилась возлюбленный. Как оказалось, женщина расстроилась из-за случившегося.
Как сообщает telegram-канал «ЛЮДИ!», погибшей оказалась 41-летняя женщина. После того как с ней расстался возлюбленный, она ранним утром разбудила свою 3-летнюю дочь и пошла к морю. Уже у берега мать взяла девочку и прыгнула с ней в воду.
Когда погибших нашли, они уже не подавали признаков жизни. Девочку много раз пытались реанимировать, но безуспешно. Данное происшествие стало резонансным в стране и привлекло внимание общественности.
