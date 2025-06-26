В Москве задержали 70-летний пенсионер за изнасилование 5-летней девочки
В Москве 70-летний пенсионер предстанет перед судом за изнасилование 5-летней девочки, которое он совершил почти полвека назад. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Инцидент произошёл в апреле 1977 года. 23-летний Анатолий Бровкин увидел маленькую девочку, которая гуляла на улице Фомичёвой. Он совершил надругательство над пятилетним ребёнком и скрылся. Правоохранительные органы искали преступника почти год, но поймать так и не смогли, а в марте 1978 года следствие приостановили.
Благодаря современным технологиям в мае этого года удалось пересмотреть улики и установить личность насильника. Оказалось, что он жив и обитает в Москве на улице Планерной. Бровкина арестовали и отправили в СИЗО. Судить мужчину будут по Уголовному кодексу 1962 года. Однако за преступления подобного рода нормативный акт предусматривал высшую меру наказания.
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