В Омске мигранта задержали за домогательства к 16-летней девушке
Правоохранители Омска задержали 33-летнего мигранта из Узбекистана по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 16-летней девушки. Преступление произошло 30 июля в поселке Магистральный.
По данным СУ СК по Омской области, подозреваемый, находившийся в России на законных основаниях, напал на незнакомую школьницу днем на улице Тихой. Девушка шла мимо мужчины, сидевшего с бутылкой, когда тот догнал её, начал хватать за тело и совершил действия сексуального характера. Пострадавшей удалось вырваться и убежать к бабушке, проживавшей неподалеку, которая затем обратилась в полицию.
Благодаря оперативной работе сотрудников СК и полиции, мигрант был задержан в тот же день на стройке в Магистральном, где он работал и проживал.
Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ). Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет колонии. Следствие ходатайствует о его аресте.
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