В Омске мигранта задержали за домогательства к 16-летней девушке

01 августа 2025, 02:41

СК: 33-летний житель Узбекистана напал на школьницу в поселке Магистральный

Фото: Istock/TheaDesign

Правоохранители Омска задержали 33-летнего мигранта из Узбекистана по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении 16-летней девушки. Преступление произошло 30 июля в поселке Магистральный.