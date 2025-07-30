В Перу установщики интернета изнасиловали девушку и переехали ее на автомобиле

30 июля 2025, 18:51

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Перу двое установщиков интернета изнасиловали девушку, после чего переехали ее на автомобиле. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП | РОССИЯ 24».





Пострадавшей оказалась 24-летняя перуанка Мария. Она вызвала на дом специалистов для установки Wi‑Fi. Последние около 10 часов удерживали девушку и на протяжении всего времени поочередно ее насиловали.





«Когда насильники выбежали на улицу, Мария бросилась за ними. Пытаясь остановить фургон, несчастная забралась на капот, но не удержалась и упала», — говорится в сообщении.