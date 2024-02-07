В районе аэродрома Жуковский замечен незарегистрированный дельтаплан

Фото: iStock/Corn
Во вторник, 6 февраля, во время выполнения рейса Норильск-Москва самолётом ПАО «Авиакомпания «Сибирь» на высоте около трёх тысяч метров в районе аэродрома Жуковский было замечено дельтовидное крыло, предположительно — дельтаплан. Об этом сообщили в экстренных службах.
Об инциденте были оповещены органы ПВО, сигнал «режим» при этом не объявлялся.
Читайте также:
Названа причина ЧП с самолетом в аэропорту Саранска с фигуристами на борту
Американке, показавшей гениталии на борту самолёта, предъявили обвинения
ВСУ атаковали российский самолет Ил-76 под Белгородом американской ракетой
Диана Аванесян