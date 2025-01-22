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В Рузском городском округе без отопления остаются 15 домов

Фото: ТГ-канал Николая Пархоменко

Фото: ТГ-канал Николая Пархоменко

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В Рузском городском округе по состоянию на 10:00 без отопления из-за прорыва на магистральных сетях остаются 15 домов. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Пархоменко.
«На данный момент без отопления остаются 15 домов по адресам: ул. Почтовая, дома 1, 3, 16; ул. Социалистическая, дома 57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 72; ул. Колесникова, дома 4, 5, ул. Новая, дома 1, 4. Отопление в эти МКД будет подано к полудню через блочно-модульную котельную. Параллельно идёт устранение аварии на теплотрассе, которая и стала причиной утечки. Ремонт будет завершён, ориентировочно, с 12:00 до 13:00», – написал Пархоменко в своём телеграм-канале.
По его словам, к 18 часам температура в квартирах выйдет на нормативные параметры. Все 15 домов будут переключены с БМК на основную котельную. Блочно-модульная котельная будет оставаться в Рузе в качестве резервного источника на случай непредвиденных ситуаций.


«Авария сложная. К её устранению привлечены все необходимые специалисты, но требуется время. Ситуацию держу на особом контроле», – заверил Пархоменко.
По всем вопросам он попросил обращаться в диспетчерскую службу АО «ФПЛК» Руза по телефону: +7 963 775-78-88. А в администрации Рузского муниципального округа работает горячая линия 8 (496) 275-17-01.

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#теплотрасса
#подмосковье
#московская область
Иностранец украл из частного дома в Подмосковье имущество на миллион рублей
22 января 2025, 09:18

29-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья задержали по подозрению в краже из частного дома в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Злоумышленник вечером перелез через забор на придомовую территорию одного их коттеджей в красногорском микрорайоне Опалиха, отжал входную дверь металлической пластиной, проник в дом и вынес оттуда деньги и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба от кражи составила миллион рублей», — говорится в сообщении.
Следователи вычислили подозреваемого и задержали его по месту временного проживания в городском округе Люберцы. В квартире задержанного была обнаружена часть украденных вещей.

Сейчас полиция устанавливает причастность задержанного к другим преступлениям.

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#полиция
#мвд московской области
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«Похоже, это рекорд»: ​Мошенники украли у пожилой экс-чиновницы почти полмиллиарда рублей
Трифонов: аферисты установили рекорд, выманив ₽350 млн и $800 тыс. у пенсионерки
22 января 2025, 06:50

Фото: iStock/fizkes

Телефонные мошенники обманули 71-летнюю женщину из Самарской области, похитив у нее рекордную для подобных аферистов сумму: 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов. Пенсионерка перевела обманщикам почти полмиллиарда рублей. Информацию об инциденте раскрыл полковник полиции в отставке, член Общественного экспертного совета МВД РФ Алексей Трифонов в своем Telegram-канале.
«Источники сообщают, что потерпевшей является экс-помощница бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова, бывшая глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова», — уточняет Трифонов личность жертвы.
Женщина сняла деньги в одном из крупных российских банков, несмотря на уговоры сотрудников не делать этого. Работники банка ВТБ на протяжении нескольких дней отговаривали пенсионерку от снятия средств, однако безрезультатно — они не сумели воспрепятствовать ей.

Эта кража стала самой крупной в истории телефонного мошенничества в России.

«Похоже, это рекорд», — отметил Трифонов.
Обстоятельства дела и методы, которыми воспользовались аферисты, чтобы убедить экс-чиновницу передать им такую огромную сумму, еще выясняются.

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«Мы застряли в огне! Номер 9013, срочно»: дочь консультанта сериала «Клюквенный щербет» умоляла помочь, сгорая заживо
Последним сообщением дочь Недима Тюркмена молила о помощи из горящего отеля в Турции
22 января 2025, 06:07

Фото: iStock/Ole Schwander

В ночь на 21 января сильный пожар вспыхнул в 11-этажном отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, унеся жизни 76 человек. Среди погибших — известный журналист и финансовый советник Недим Тюркмен, а также его семья. Когда отель загорелся, дочь Тюркмена, 18-летняя Ала, умоляла о помощи в социальных сетях, однако безуспешно. Ее сообщение с данными номера отеля стало последним.
Сначала семью Недима Тюркмена искали по больницам, но позже выяснилось, что сам Недим, а также его жена Айше, сын Юсуф (22 года) и дочь Ала погибли в огне.

«Номер 9013, сторона с видом на взлетно-посадочную полосу, никаких вестей от моей семьи, мы застряли в огне, срочно», — писала Ала Тюркмен в надежде на спасение, которое не успело прибыть.

Фото: скриншот предсметрной мольбы Алы Тюркмен на ее странице в соцсети Instagram*

Пожар на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу вспыхнул неожиданно и с огромной скоростью охватил все здание. Причиной для быстрого распространения огня стали деревянные перекрытия — верхние этажи с крышей загорелись в один миг.

Недим Тюркмен был финансовым советником продюсерской компании Gold Film, известной работой над турецкими сериалами «Клюквенный щербет» и «Красные бутоны». Компания выразила соболезнования родственникам жертв трагедии.

Также известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране траур и поручил начать расследование причин катастрофы.

«Молюсь о милости Божией к нашим гражданам, погибшим в результате пожара, произошедшего в отеле Болу Карталкая, и желаю скорейшего выздоровления нашим пострадавшим», — говорил Эрдоган.

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МЧС: В Бурятии 13-летний мальчик ​заживо сгорел дома
22 января 2025, 04:11

Фото: iStock/Ole Schwander

В селе Нижняя Иволга Бурятии произошел пожар в частном доме. В огне трагически сгорел заживо 13-летний мальчик, сообщает Telegram-канал МЧС России.
Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тело ребенка после тушения огня. Мать и 9-летняя сестра погибшего выжили, но были госпитализированы с различными травмами.

«Предварительно, все случилось из-за короткого замыкания электропроводки», — уточняется в сообщении.
Площадь возгорания составила 96 квадратных метров. В операции участвовали пять сотрудников и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что девушка, изрезавшая подруге грудь, руки и ноги ради «Слендермена», вышла на свободу. Будучи еще школьницей, она нанесла своей жертве 19 ножевых ранений, однако суд не признал ее виновной в попытке умышленного убийства.

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В Ленобласти автомобиль насмерть сбил пешехода на обочине
22 января 2025, 03:28

Фото: iStock/welcomia

Мужчину, шедшего по обочине, насмерть задавил автомобиль во Всеволожском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
На 28-м километре дороги «Санкт-Петербург — пос. им. Свердлова — Всеволожск» автомобиль Toyota Corona под управлением 44-летнего водителя переехал мужчину, который шел по обочине в попутном для машин направлении. ДТП произошло 21 января около 18:10.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.

На место аварии оперативно прибыли экстренные службы, однако спасти пострадавшего не удалось — от полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего, возраст которого оценивается примерно в 50 лет, сейчас устанавливается.

Отмечается, что скорая помощь покинула место аварии, двигаясь медленно. Кадры инцидента можно увидеть в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».



Ранее сообщалось, что на Кубе туристы из РФ разбили лагерь в аэропорту Гаваны из-за задержки рейса. Люди провели в здании аэропорта более суток, не получая ни еды, ни воды, надеясь вылететь в Москву.

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«Чтобы монстр нас не тронул»: Девушка, изрезавшая подругу ножом ради «Слендермена», вышла на свободу
NYT: в США освободили девушку, пырнувшую ножом подругу 19 раз «для Слендермена»
22 января 2025, 01:50

Фото: iStock/John Webb

Морган Гейзер, которая нанесла своей подруге 19 ножевых ранений, чтобы угодить вымышленному персонажу «Слендермену», была досрочно освобождена из психиатрической больницы. На момент преступления ей было 12 лет. Суд штата Висконсин постановил, что Гейзер завершила лечение и больше не представляет угрозы для общества. Об этом пишет New York Times 9 января 2025 года.
В 2014 году Гейзер и её подруга Анисса Вейер заманили девочку Пейтон Лейтнер в лес у парка под предлогом игры в прятки.

Вейер посоветовала жертве, как лучше «скрыться»: лечь на землю и плотно укрыться листьями, чтобы Гейзер ее якобы не заметила. Поверив, Лейтнер зарылась в листву с головой. Дождавшись, когда она прекратит двигаться, Гейзер нанесла девочке множественные удары кухонным ножом в грудь, руки и ноги, а затем оставила её истекать кровью.

Лейтнер чудом удалось спастись — несмотря на раны, она доползла до дороги, где умирающего ребенка заметил велосипедист. Девочка перенесла шестичасовую операцию, так как одно из ранений едва не задело сердце.

Морган Гейзер была приговорена к 40 годам лечения в психиатрической больнице после того, как врачи подтвердили её психические расстройства, включая шизофрению. Гейзер не признали виновной в попытке умышленного убийства из-за невменяемости.

Фото: iStock/artursfoto

Анисса Вейер получила 25 лет лечения и была освобождена в 2021 году под электронный контроль, который был снят в 2023 году.

Доктор Брук Лундбом, которая вела лечение Гейзер, заявила, что её состояние значительно улучшилось.

«В 2021 году у неё всё ещё наблюдались проблемы, связанные со слуховыми галлюцинациями. Она говорила, что «слышит демонов», но за последние года три... ничего подобного не происходило», — пояснила Брук Лундбом.
Морган Гейзер всегда было тяжело заводить друзей, но в шестом классе с ней сблизилась Анисса Вейер. Новая подруга рассказала ей о «Слендермене» — вымышленном интернет-персонаже, который набрал особую популярность среди детей и школьников около 2010 года. Обе школьницы объясняли свою попытку убийства желанием угодить «монстру», чтобы тот не навредил их семьям в обмен на «жертву».

Судья Майкл Борен постановил, что теперь Гейзер может быть переведена в центр группового проживания под наблюдение.

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«30 часов без еды и воды»: на Кубе туристы из РФ разбили лагерь в аэропорту из-за задержки рейса

Число погибших от пожара на турецком курорте выросло до 76
#суд
#врачи
#интернет
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#больницы
#девочка
#игры
#опасность
#жертва
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Число погибших от пожара на турецком курорте выросло до 76
МВД Турции: количество жертв пожара в отеле на курорте в Болу возросло до 76
21 января 2025, 23:58

Фото: iStock/DEBOVE SOPHIE

В результате пожара на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу погибли 76 человек. Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил данные о жертвах.
«По последним данным, число погибших составило 76. Были установлены личности 52 жертв. Тела 45 из них переданы родственникам», — сообщил глава МВД Турции.
Многие постояльцы пытались спасаться, выпрыгивая из окон или спускаясь по связанным простыням. По сообщениям, в отеле отсутствовали дымовые детекторы и огнетушители. Специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям утром собираются повторно проинспектировать внутренние помещения гостиницы.

Всего в отеле проживали 237 человек.

По делу задержаны девять человек, включая владельца гостиницы. Российское посольство в Анкаре уточнило, что информации о пострадавших россиянах пока не поступало.

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус вылетел в кювет в Орехово-Зуеве. Отмечается, что автобус следовал по маршруту «Куровское – Анциферово». Есть пострадавшие.

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#мвд
#гостиницы
#посольство
#тела
#пожар
#турция
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«30 часов без еды и воды»: на Кубе туристы из РФ разбили лагерь в аэропорту из-за задержки рейса
Mash: Российские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны
21 января 2025, 23:55

Фото: iStock/dini gistiani

Российские туристы разбили палаточный лагерь в аэропорту Гаваны после того, как больше 30 часов не могли улететь в Москву. Люди провели в здании аэропорта более суток, не получая ни еды, ни воды.
Всего на Кубе застряли 250 россиян. Они должны были вылететь утром 20 января, но рейс был перенесен из-за поломки турбины самолета Boeing 777-31h.

При этом задержка происходит не только по техническим причинам, уточнили в авиакомпании. Когда сотрудники служб, сопровождающие выполнение рейса, устранили дефект, самолет был готов к вылету. Однако в связи с длительным перелетом в Москву закончилось рабочее время экипажа, который был отправлен в отель на отдых.

В то же время огромное количество россиян оставалось в транзитной зоне в ожидании рейса. Номера в гостиницах им предоставили только после того, как они устроили перформанс с палатками, передает Telegram-канал Mash.



Ситуация накалилась до предела: некоторые кубинские пассажиры пытались прорваться на борт самолета силой. Однако точной информации о времени вылета до сих пор нет, а вопросы туристов остаются без ответа.

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#лагерь
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Подмосковные росгвардейцы задержали укравшего деньги с чужой банковской карты
21 января 2025, 22:33

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Воскресенске сотрудники Росгвардии задержали жителя города Белоозерский, подозреваемого в краже денег с чужой платёжной карты. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«На маршруте патрулирования росгвардейцы заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым из полученной ориентировки. Пару дней назад гражданин нашёл на улице утерянную банковскую карту и с её помощью совершил покупку в местном магазине. Держатель карты сообщила о произошедшем правоохранителям», – говорится в сообщении.
В итоге стражи порядка задержали 41-летнего злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По факту случившегося проводится проверка.

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