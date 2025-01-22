В Рузском городском округе без отопления остаются 15 домов

Фото: ТГ-канал Николая Пархоменко
В Рузском городском округе по состоянию на 10:00 без отопления из-за прорыва на магистральных сетях остаются 15 домов. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Пархоменко.
«На данный момент без отопления остаются 15 домов по адресам: ул. Почтовая, дома 1, 3, 16; ул. Социалистическая, дома 57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 72; ул. Колесникова, дома 4, 5, ул. Новая, дома 1, 4. Отопление в эти МКД будет подано к полудню через блочно-модульную котельную. Параллельно идёт устранение аварии на теплотрассе, которая и стала причиной утечки. Ремонт будет завершён, ориентировочно, с 12:00 до 13:00», – написал Пархоменко в своём телеграм-канале.По его словам, к 18 часам температура в квартирах выйдет на нормативные параметры. Все 15 домов будут переключены с БМК на основную котельную. Блочно-модульная котельная будет оставаться в Рузе в качестве резервного источника на случай непредвиденных ситуаций.
«Авария сложная. К её устранению привлечены все необходимые специалисты, но требуется время. Ситуацию держу на особом контроле», – заверил Пархоменко.По всем вопросам он попросил обращаться в диспетчерскую службу АО «ФПЛК» Руза по телефону: +7 963 775-78-88. А в администрации Рузского муниципального округа работает горячая линия 8 (496) 275-17-01.
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Лора Луганская