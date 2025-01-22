В Рузском городском округе без отопления остаются 15 домов

Морган Гейзер, которая нанесла своей подруге 19 ножевых ранений, чтобы угодить вымышленному персонажу «Слендермену», была досрочно освобождена из психиатрической больницы. На момент преступления ей было 12 лет. Суд штата Висконсин постановил, что Гейзер завершила лечение и больше не представляет угрозы для общества. Об этом пишет New York Times 9 января 2025 года.