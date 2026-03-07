В Сибири зафиксированы вспышки пастереллёза у скота

07 марта 2026, 18:44

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

В нескольких регионах Сибири зафиксированы вспышки пастереллёза среди крупного рогатого скота. На фоне эпидемии Казахстан ввёл запрет на ввоз животных, мяса и молока из ряда российских регионов.