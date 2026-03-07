В Сибири зафиксированы вспышки пастереллёза у скота
В нескольких регионах Сибири зафиксированы вспышки пастереллёза среди крупного рогатого скота. На фоне эпидемии Казахстан ввёл запрет на ввоз животных, мяса и молока из ряда российских регионов.
Как рассказали жители сельских районов Новосибирской области Telegram-канал Baza, с начала февраля у владельцев частных хозяйств массово изымают коров и быков. Животных уничтожают и сжигают для предотвращения распространения инфекции.
По словам местных жителей, в Купинском районе было уничтожено более тысячи голов скота. В селе Калиновка почти тысячу животных ликвидировали в одном хозяйстве. Сообщения о подобных случаях поступают также из Баганского района.
Жители утверждают, что изъятие животных проходит при участии полиции. По их словам, в ближайшее время планируется уничтожить около 600 голов скота, свиней и баранов в 150 подсобных хозяйствах.
Похожие сообщения поступают и из других регионов — Омской области и Забайкальского края. В Алтайском крае из-за вспышки заболевания введён карантин на крупных животноводческих предприятиях «Митпром» и «Эконива Алтай».
Официальные причины масштабного распространения инфекции пока не названы. Ранее власти объявляли плановую вакцинацию животных от ящур, а в феврале 2026 года её провели в экстренном порядке на фоне эпидемии. Некоторые фермеры связывают вспышку болезни с вакцинацией, однако официальных подтверждений этому нет.
