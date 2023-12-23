В Ярославской области легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

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Автомобиль протаранил автобус в Рыбинске Ярославской области, на полном ходу частично влетев в салон. По предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД.
В настоящий момент все пострадавшие уже доставлены в медицинское учреждение.
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