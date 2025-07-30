Видео обрушения здания общежития в центре Уфы попало на видео
В центре Уфы обрушилось общежитие
Вечером 30 июля в Уфе обрушилась часть здания общежития. Соответствующее видео предоставляет Telegram-канал Baza.
Фасад здания, расположенного на улице Коммунистической, около 10 часов вечера неожиданно рухнул. Повреждённое сооружение ранее использовалось как общежитие Башкирского кооперативного техникума. После прекращения использования строения было принято решение о его демонтаже.
«Здание не эксплуатируется с 2024 года, ведутся работы по подготовке к сносу, оно отключено от газоснабжения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины обрушения устанавливаются», — сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан.На данный момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые проводят осмотр конструкций и прилегающей территории.