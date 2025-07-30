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Видео обрушения здания общежития в центре Уфы попало на видео

В центре Уфы обрушилось общежитие
Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

Вечером 30 июля в Уфе обрушилась часть здания общежития. Соответствующее видео предоставляет Telegram-канал Baza.



Фасад здания, расположенного на улице Коммунистической, около 10 часов вечера неожиданно рухнул. Повреждённое сооружение ранее использовалось как общежитие Башкирского кооперативного техникума. После прекращения использования строения было принято решение о его демонтаже.

«Здание не эксплуатируется с 2024 года, ведутся работы по подготовке к сносу, оно отключено от газоснабжения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины обрушения устанавливаются», — сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан.
На данный момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, которые проводят осмотр конструкций и прилегающей территории.
Ольга Щелокова

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