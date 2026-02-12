Достижения.рф

Называл стервятниками и тварями: Внебрачного сына Жириновского не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО

Baza: Олега Жириновского не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО
Слева направо: Олег Жириновский и Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Внебрачного сына основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олега Жириновского (Эйдельштейна) не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО.



Как пишет Baza, это закрытое мероприятие при Международном научно-экспертном форуме в Москве. Отмечается, что организаторы заранее предупредили о входе по предварительной записи.

Олега Жириновского в списках не оказалось, поэтому на пропускном пункте ему отказали. После этого он, ссылаясь на родство с Владимиром Вольфовичем, попытался добиться прохода в здание, требовал пригласить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, резко высказывался в адрес организаторов, называя стервятниками и тварями, и обещал им проблемы.

По данным источника, на место вызвали наряд Росгвардии. В итоге мужчина вместе с сотрудниками покинул МГИМО, при этом задержание не проводилось.

Никита Кротов

