Называл стервятниками и тварями: Внебрачного сына Жириновского не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО
Внебрачного сына основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олега Жириновского (Эйдельштейна) не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО.
Как пишет Baza, это закрытое мероприятие при Международном научно-экспертном форуме в Москве. Отмечается, что организаторы заранее предупредили о входе по предварительной записи.
Олега Жириновского в списках не оказалось, поэтому на пропускном пункте ему отказали. После этого он, ссылаясь на родство с Владимиром Вольфовичем, попытался добиться прохода в здание, требовал пригласить лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, резко высказывался в адрес организаторов, называя стервятниками и тварями, и обещал им проблемы.
По данным источника, на место вызвали наряд Росгвардии. В итоге мужчина вместе с сотрудниками покинул МГИМО, при этом задержание не проводилось.
