Называл стервятниками и тварями: Внебрачного сына Жириновского не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО

12 февраля 2026, 16:24

Baza: Олега Жириновского не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО

Слева направо: Олег Жириновский и Леонид Слуцкий (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Внебрачного сына основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олега Жириновского (Эйдельштейна) не пустили на «Жириновские чтения» в МГИМО.