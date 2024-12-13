Задержаны два киллера, готовивших убийство замгендиректора оборонного предприятия в Подмосковье

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Два киллера, которые собирались установить взрывное устройство под автомобиль заместителя генерального директора конструкторского бюро машиностроения АО НПК «КБМ», задержаны. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Неизвестные завербовали двух киллеров для убийства бизнесмена Геннадия Девяткова в Коломне через соцсети. Согласно информации канала, убийцы получили от заказчиков информацию о машине жертвы и взрывчатку, которую заложили под кузов авто.
Сотрудникам ФСБ России удалось предотвратить данное преступление. Злоумышленников задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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