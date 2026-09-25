Житель Алтайского края забил знакомого мясорубкой во время застолья

25 сентября 2026, 12:24

Россиянина отправили в колонию за смертельное избиение знакомого мясорубкой

Фото: iStock/Andrei Naumenka

Суд назначил 40-летнему жителю Рубцовска девять лет лишения свободы в колонии особого режима за гибель приятеля после домашнего застолья.