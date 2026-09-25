Житель Алтайского края забил знакомого мясорубкой во время застолья
Суд назначил 40-летнему жителю Рубцовска девять лет лишения свободы в колонии особого режима за гибель приятеля после домашнего застолья.
Инцидент произошел в мае. По данным следствия, 40-летний мужчина находился у себя дома вместе с 50-летним знакомым. Они распивали спиртные напитки, однако в какой-то момент между приятелями возник конфликт, который перерос в драку.
Во время ссоры хозяин квартиры ударил гостя по лицу. От удара мужчина упал на пол. После этого обвиняемый продолжил нападение: он взял мясорубку и не менее трех раз ударил знакомого по голове.
Пострадавший получил тяжелые травмы. Его госпитализировали, врачи оказали необходимую помощь, однако полученные повреждения оказались смертельными. Спустя некоторое время мужчина скончался в больнице.
Суд признал жителя Рубцовска виновным и назначил ему девять лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.
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