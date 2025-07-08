Жители Королева подрались со строителями дороги через парк «Лосиный остров»
Жители подмосковного Королева вступили в драку со строителями, которые возводили дорогу через парк «Лосиный остров». Инцидент попал на видео и разошелся по соцсетям.
На кадрах видно, как люди окружают рабочих и технику, требуя объяснений от представителей стройфирмы. Диалог не складывается — к ним подходят сотрудники и начинаются стычки. Причем за происходящим наблюдали правоохранители, которые, по словам очевидцев, не вмешивались в конфликт.
Как передает «Лента.ru», техника пыталась заехать на территорию «Лосиного острова» со стороны Финского поселка. Активисты неоднократно останавливали работу, так как строители не имели необходимых документов. Они опасаются уничтожения даже небольшой части зеленой зоны, выступая за сохранение природы.
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