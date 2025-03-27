Агата Муцениеце раздосадована быстрым вылетом из шоу «Маска»

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)
Участие Агаты Муцениеце в шоу «Маска» завершилось довольно быстро, что очень расстроило актрису.
В новом сезоне шоу «Маска» Муцениеце проявила себя как певица, скрываясь в костюме розовой Коровки. Примечательно, что Агата покинула проект первой.
По ее словам, она снялась всего в двух выпусках передачи.
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По ее словам, она снялась всего в двух выпусках передачи.
«А я столько всего напланировала: и то, и это сделаю, все будут думать, кто же там в Корове. Никого не отгадали и решили снять маску с меня. Тупая программа какая-то, блин. Я думала, что Огурчика выгонят… Я обиделась, у меня там были планы», — цитирует артистку «Стархит».
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Екатерина Коршунова