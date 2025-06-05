Актрисе Жанне Эппле придется выплатить задолженность по налогам и сборам
Мировой суд Москвы взыскал с актрисы Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам
Мировой суд Москвы обязал актрису и телеведущую Жанну Эппле выплатить долг по налогам и сборам по иску Федеральной налоговой службы. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Судебный приказ уже вынесен, хотя точная сумма задолженности не разглашается.
«Вынесен судебный приказ», — доложили в инстанции.Как уточняет РИА Новости, в 2023 году арбитражный суд Москвы признал Эппле банкротом по ее собственному заявлению и начал процедуру реализации имущества актрисы.
При этом в конце мая 2025 года «Радио 1» передавало, что Эппле экстренно обратилась к медикам. У нее начались боли в области живота. У артистки начались серьёзные проблемы со здоровьем из-за попыток самолечения: она принимала разные препараты, которые лишь временно устраняли боль. В результате ей все же пришлось обратиться к специалистам.
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