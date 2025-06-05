Актрисе Жанне Эппле придется выплатить задолженность по налогам и сборам

05 июня 2025, 06:03

Мировой суд Москвы взыскал с актрисы Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам

Жанна Эппле (Фото: Instagram* @ epple.ymnaya)

Мировой суд Москвы обязал актрису и телеведущую Жанну Эппле выплатить долг по налогам и сборам по иску Федеральной налоговой службы. Об этом РИА Новости сообщили в суде.





Судебный приказ уже вынесен, хотя точная сумма задолженности не разглашается.





«Вынесен судебный приказ», — доложили в инстанции.