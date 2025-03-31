«Альфонс использует мое имя»: Евгений Гор пересадил волосы и сбежал от Надежды Бабкиной? Слухи об изменах и гостевом браке

Евгений Гор и Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Евгений Гор 31 марта отмечает 45-летие. Известно, что музыкант связан тесными отношениями с Надеждой Бабкиной, которая сыграла ключевую роль в его карьере. Несмотря на разницу в возрасте, их профессиональные отношения переросли в нечто большее, и коллеги стали фактически супругами. Однако сейчас у поклонников возникли подозрения о возможном разрыве пары. Подробности – в материале «Радио 1».
Встреча с Надеждой БабкинойСудьбоносным моментом для Евгения стало выступление с его группой «После 11» на Первом Всероссийском конкурсе молодых исполнителей в Саратове, где в жюри находилась Надежда Бабкина. Руководительница ансамбля «Русская песня» предложила ему переехать в Москву для расширения возможностей.
Первая встреча с Евгением впечатлила Надежду Георгиевну: в своей книге «Модная народная» певица делится, что внимательно прислушивалась к каждой ноте Гора, борясь с желанием увидеть его поближе. Вскоре 23-летний Женя сам вышел на связь с артисткой.
«Мы провели весь вечер в разговоре, а на следующее утро я уехала в Москву. Я думала, что эта прихоть со временем исчезнет. Но нет, она не исчезла. И когда мы встретились снова через три месяца, я поняла, что больше не могу сдерживать свои чувства», — делилась своими мыслями Бабкина.
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Голоса артистов отлично сочетались, и они не раз выступали вместе как дуэт. Однако вскоре было решено прекратить эту практику, так как Гора смущала публичность. В глазах общества он быстро стал восприниматься как альфонс и подопечный Бабкиной, что сильно его угнетало. Когда слухи о романе Гора с Бабкиной подтвердились, на пару обрушилась волна осуждения, ведь певица была старше его на 30 лет. Для Евгения это означало постоянную ассоциацию с именем народной артистки, хотя он мечтал добиться успеха в музыке как самостоятельный исполнитель.
«Если его приглашают на телевидение одного — он идет, а вместе со мной — уже нет», — призналась Надежда Георгиевна.
Собственный бизнес и поездка на БалиГор жил не только музыкой. Приехав в столицу, он вложил средства в недвижимость, что впоследствии принесло плоды и позволило ему приобрести квартиру в Москве и дом в Подмосковье. Кроме того, с 2014 года он увлекся новым хобби — изготовлением свечей, сначала для друзей, а затем и на продажу. Так он открыл собственный завод и стал бизнесменом.
«Он скромный человек и полностью независим от меня, зарабатывает приличные деньги. Во-первых, организует вечеринки и корпоративы, у него есть своя группа. Во-вторых, у него небольшой свечной заводик. Но многие думают, что Женя — альфонс и просто использует мое имя», — отметила Бабкина.
Интересно, что в 2022 году из-за бизнеса Гор уехал на несколько месяцев на Бали. Это вызвало слухи о том, что он бежит от личных проблем, мол, между ним и Надеждой Георгиевной произошел разрыв. Вернувшись, артист отметил, что Бабкина поддержала его решение временно покинуть сцену, а теперь он готов вновь выступать.
Разница в возрасте и нежелание пары узаконить свои отношения после стольких лет вместе стали причиной множества вопросов.
«Многие утверждают, что штамп в паспорте ничего не меняет, но я считаю, что он вносит значительные изменения в жизнь людей. Нам сейчас очень комфортно вместе, и я не уверена, что готова к переменам. Эта ответственность может оказаться для меня слишком тяжелой. Мне нужна свобода, и в этом смысле я чувствую себя абсолютно независимой», — поделилась артистка в программе «Честное слово».
По словам певицы, однажды, поймав букет невесты на чужой свадьбе, она вернулась домой и разбудила спящего Гора, чтобы сообщить ему, что теперь им предстоит пожениться. Евгений воспринял это как шутку, и разговоры о браке на этом закончились. Надежда Георгиевна также отметила, что фактически жила с избранником в формате гостевого брака: звезда часто находилась в разъездах, и ее возлюбленный не оставался у нее дома на постоянной основе. Кроме того, у них были разные биоритмы — Гор является «совой», а Бабкина — «жаворонком».
Надежда Бабкина (Фото: ВКонтакте @ngbabkina)
Слухи об изменахВ 2021 году, когда Гор решился на пересадку волос, появились слухи о том, что он готовится к поиску новой невесты. Поскольку влюбленные стали реже появляться вместе на публике, им начали приписывать новые романы. Говорили даже, что Евгений чуть ли не женился на 25-летней проводнице Ольге Бабенко, а Надежде Георгиевне приписали роман с пиар-директором Сергеем Рябовым.
Согласно слухам, Надежда Бабкина якобы подарила Сергею Рябову квартиру, однако сам Сергей о таком подарке ничего не слышал.
«Мы уже три года плодотворно работаем вместе и регулярно участвуем в мероприятиях и телевизионных съемках. Меня удивляет, что пишут о разрыве отношений между Надеждой и Евгением Гором. Он всегда ездит с нами на фестивали, они исполняют замечательную песню и постоянно на связи», — рассказал Сергей в интервью.
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В прошлом году поклонников успокоила сама Надежда Георгиевна, заявившая, что с Гором у нее все в порядке.
«Мы до сих пор вместе. Никто не расставался. Нас разводили уже сто раз. Говорили, что мы разошлись, кто-то кого-то бросил. Это полная ерунда!» — подчеркнула певица в документальном фильме на МУЗ-ТВ.Читайте также:
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