«Бросил с ребёнком и улетел на вечеринку»: Тимати прокомментировал обвинения в свой адрес

18 августа 2025, 15:04

Рэпер Тимати признался в абьюзе после побега от родившей девушки

Тимур Юнусов (Фото: ВКонтакте @timatiofficial)

Рэпер Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, иронично отреагировал на критику в соцсетях после того, как улетел в Турцию, оставив свою возлюбленную Валентину Иванову с новорожденной дочерью. В своем блоге он назвал себя «абьюзером» и «нарциссом», саркастично согласившись с обвинениями подписчиков.





Поводом для обсуждения стал отъезд Тимати в Бодрум спустя две недели после рождения ребёнка. Некоторые пользователи осудили рэпера, обвинив его в эгоизме и создании зависимой ситуации для Ивановой.

«Нарцисс, абьюз, ред флаг и т.д. — это всё я. Бегите, пока не поздно, согласен. А то будете пропускать свою жизнь, сидя в этих комментариях, пока я просто живу свою», — ответил артист.