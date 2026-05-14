Депутат Милонов предрек массовое возвращение уехавших артистов
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался по поводу артистов, которые изъявили желание вернуться в Россию. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.
Он считает, что все артисты, которые извинились за свои высказывания о власти и политике страны, поняли свои ошибки и имеют право вернуться на родину.
«Признаюсь, очень приятно удивлен, что некоторые знаменитости, которые покинули Россию, но сделали свои выводы, осознали свои ошибки, решили вернуться домой. Это их законное право — посещать родину», — пояснил парламентарий.
По его мнению, поступок семьи Назаровых мог вдохновить других знаменитостей на то, чтобы вернуться в РФ.
Ранее стало известно, что жена актера Дмитрия Назарова написала письмо в Госдуму с просьбой позволить вернуться в Россию.