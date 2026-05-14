Депутат Милонов предрек массовое возвращение уехавших артистов

14 мая 2026, 19:48

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался по поводу артистов, которые изъявили желание вернуться в Россию. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.





Он считает, что все артисты, которые извинились за свои высказывания о власти и политике страны, поняли свои ошибки и имеют право вернуться на родину.





«Признаюсь, очень приятно удивлен, что некоторые знаменитости, которые покинули Россию, но сделали свои выводы, осознали свои ошибки, решили вернуться домой. Это их законное право — посещать родину», — пояснил парламентарий.