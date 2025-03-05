Два раза была замужем, супруг-актёр не принял старшего сына и ушёл к другой: несостоявшаяся личная жизнь Серафимы Низовской

Серафима Низовская (Фото: Телеграм, @serafimanizovskaya)
Два брака актрисы Серафимы Низовской оказались неудачными. Трудности с первым мужем и то, что второй супруг не смог принять старшего сына артистки, стали причинами разрыва с её избранниками. О том, кем были мужья Низовской, а также нашла ли актриса личное счастье, читайте в материале «Радио 1».
Необдуманное решение
Со своим первым мужем продюсером и журналистом Сергеем Кешишевым Серафима познакомилась на передаче «Спортлото». Они поженились всего через два месяца после знакомства, и в 2006 году у них родился сын Гектор.
Серафима Низовская (Фото: Телеграм, @serafimanizovskaya)
Уже после развода (Сергей и Серафима расстались в 2008 году) и второго брака, который случился также стремительно, как и первый, актриса осознала, что решение выйти замуж было принято наспех.
После неудач в личной жизни Низовская зареклась, что не расскажет о своём избраннике и не познакомит его с детьми, пока сама не будет уверена в его надёжности на 100 процентов.
Невзлюбил пасынка
Во второй раз Серафима Низовская вышла замуж за актёра Виталия Кудрявцева. Они познакомились в театре: на сцене играли супругов, и их рабочие отношения быстро переросли в реальные. В 2010 году у пары родился сын Савелий, однако спустя год Серафима и Виталий расстались.
Серафима Низовская (Фото: Телеграм, @serafimanizovskaya)
Как рассказала актриса, между ними возникло недопонимание. Первое ,что не понравилось Низовской, — отсутствие Виталия на родах. Она хотела, чтобы он был рядом и поддерживал её в такой важный момент. Основной причиной разлада в семье стало то, что Кудрявцев не смог принять и полюбить сына Серафимы Гектора от первого брака. Порой Виталий был груб по отношению к мальчику, уделял своё свободное время лишь Савелию.
Серафима Низовская со своим старшим сыном Гектаром (Фото: Телеграм, @serafimanizovskaya)
Уже позже Серафима Низовская рассказала о том, что она смогла сохранить хорошие отношения со своими бывшими мужьями, сообщает интернет-журнал «Культурология. рф».
Кудрявцев изменил с Куликовой?
По слухом, Низовская и Кудрявцев расстались после того, как актриса узнала об изменах мужа — Виталий влюбился в актрису Марию Куликову.
Виталий Кудрявцев (Фото: Телеграм, @VKudryavtsev77)
Однако, сама Серафима опровергла эту информацию. В одном из интервью она рассказала, что Мария Куликова появилась в жизни Виталия спустя несколько лет после их развода. Также она отметила, что их общий сын — частый гость в доме Виталия и Марии, у которой тоже есть сын. Мальчики дружат.
Читайте также:
«Это позор для страны»: хейтеры требуют, чтобы Киркоров убрался со сцены
Этно-оперу «Князь Владимир» с певцом SHAMAN в главной роли предложили включить в школьную программу
Стало известно, какое наказание ждет Буйнова за ДТП с пострадавшей
Анастасия Чубина