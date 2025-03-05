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Два раза была замужем, супруг-актёр не принял старшего сына и ушёл к другой: несостоявшаяся личная жизнь Серафимы Низовской

Серафима Низовская (Фото: Телеграм, @serafimanizovskaya)

Серафима Низовская (Фото: Телеграм, @serafimanizovskaya)

Два брака актрисы Серафимы Низовской оказались неудачными. Трудности с первым мужем и то, что второй супруг не смог принять старшего сына артистки, стали причинами разрыва с её избранниками. О том, кем были мужья Низовской, а также нашла ли актриса личное счастье, читайте в материале «Радио 1».

Необдуманное решение



Со своим первым мужем продюсером и журналистом Сергеем Кешишевым Серафима познакомилась на передаче «Спортлото». Они поженились всего через два месяца после знакомства, и в 2006 году у них родился сын Гектор.

Серафима Низовская (Фото: Телеграм, @serafimanizovskaya)

Уже после развода (Сергей и Серафима расстались в 2008 году) и второго брака, который случился также стремительно, как и первый, актриса осознала, что решение выйти замуж было принято наспех.

После неудач в личной жизни Низовская зареклась, что не расскажет о своём избраннике и не познакомит его с детьми, пока сама не будет уверена в его надёжности на 100 процентов.


Невзлюбил пасынка



Во второй раз Серафима Низовская вышла замуж за актёра Виталия Кудрявцева. Они познакомились в театре: на сцене играли супругов, и их рабочие отношения быстро переросли в реальные. В 2010 году у пары родился сын Савелий, однако спустя год Серафима и Виталий расстались.

Серафима Низовская (Фото: Телеграм, @serafimanizovskaya)

Как рассказала актриса, между ними возникло недопонимание. Первое ,что не понравилось Низовской, — отсутствие Виталия на родах. Она хотела, чтобы он был рядом и поддерживал её в такой важный момент. Основной причиной разлада в семье стало то, что Кудрявцев не смог принять и полюбить сына Серафимы Гектора от первого брака. Порой Виталий был груб по отношению к мальчику, уделял своё свободное время лишь Савелию.

Серафима Низовская со своим старшим сыном Гектаром (Фото: Телеграм, @serafimanizovskaya)

Уже позже Серафима Низовская рассказала о том, что она смогла сохранить хорошие отношения со своими бывшими мужьями, сообщает интернет-журнал «Культурология. рф».


Кудрявцев изменил с Куликовой?



По слухом, Низовская и Кудрявцев расстались после того, как актриса узнала об изменах мужа — Виталий влюбился в актрису Марию Куликову.

Виталий Кудрявцев (Фото: Телеграм, @VKudryavtsev77)

Однако, сама Серафима опровергла эту информацию. В одном из интервью она рассказала, что Мария Куликова появилась в жизни Виталия спустя несколько лет после их развода. Также она отметила, что их общий сын — частый гость в доме Виталия и Марии, у которой тоже есть сын. Мальчики дружат.


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#актриса
#отношения
#интервью
#рф
#сын
Алсу добилась ареста части имущества Яна Абрамова
05 марта 2025, 17:10

Алсу и Ян Абрамов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Алсу добилась ареста имущества бывшего супруга Яна Абрамова, совместного нажитого в браке.
В конце августа прошлого года артистка после 18 лет брака развелась с супругом-бизнесменом. Алсу и Абрамов начали новую жизнь, однако прения по разделу имущества, которое исчисляется миллиардами рублей, по прежнему не утихают. Недавно певица подала новые иски в суд, один из которых был удовлетворён.

Алсу потребовала запретить Абрамову покидать Россию, но иск был отклонён, поскольку её команда не смогла предоставить достаточных доказательств необходимости введения таких мер.

Однако исполнительнице хита «Зимний сон» всё же удалось добиться ареста части имущества Абрамова, которое было нажито в браке.

«Стороны в процессе обычно могут ходатайствовать о наложении ареста на активы. Боясь, что эти активы могут быть проданы и не попадут под раздел, например. Это нормальная процедура», – подчеркнул адвокат Александр Добровинский в беседе с Пятым каналом.
Защитник бизнесмена не понимает, почему Алсу пытается сделать скандал на бракоразводном процессе. Тем временем Абрамов собирался расстаться мирно, поэтому такая жестокая реакция бывшей супруги стала неожиданной для него.

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«В погоне за красотой»: Келли Осборн сбросила 38 килограммов и продолжает неудержимо худеть
Певица Келли Осборн сбросила 38 килограммов и продолжает худеть
05 марта 2025, 16:29

Келли Осборн (Фото: Инстаграм* @kellyosbourne)

Певица Келли Осборн, рассказавшая в 2024 году о снижении веса на 38 килограммов, продолжает стремительно худеть. Каждое ее появление на публике вызывает массу обсуждений в Сети.
Пользователи отмечают: скулы Келли стали еще более выражены, руки и ноги тоньше по сравнению с фотографиями прошлого года. Подписчики выражают серьёзное беспокойство.

«"Келли выглядит очень бледной, кажется, ей пора остановиться", "Погоня за красотой не приведет ни к чему хорошему"», — пишут встревоженные поклонники певицы и дочери знаменитого рокера Оззи Осборна.

Келли, весившая 90 килограммов в 16 лет, всю жизнь стесняется своего тела и борется с лишним весом, сидит на разных диетах, обращается к ведущим диетологам. Похудеть она смогла только несколько лет назад, сделав резекцию желудка. Певица призналась тогда, что правильного питания и физических нагрузок было ей недостаточно.

Келли Осборн (Фото: Инстаграм* @kellyosbourne)

После того как Келли рассказала, что сбросила 38 кг после рождения ребенка, многие решили, что она использует «Оземпик», столь востребованный в кругу голливудских звезд. Однако певица отрицает это, по ее словам, на снижение веса повлияла болезнь, развившаяся у нее во время беременности.

«У меня был гестационный диабет, и мне пришлось сбросить вес, который я набрала во время беременности, иначе у меня был бы повышенный риск развития настоящего диабета, чего я не хотела. Я отказалась от сахара и углеводов и быстро сбросила вес», — заявила Келли.

При этом Келли не видит в препарате «Оземпик» ничего опасного, несмотря на различные неприятности и последствия, с которыми сталкивались многие звёзды.

«Я пообщалась с людьми, которые похудели с помощью ''Оземпика''. Они объяснили мне, что это избавило их от навязчивой идеи о еде и позволило им глубже погрузиться в терапию. Это полностью изменило мое мнение, так что я думаю: да, это здорово. Если есть лекарство, которое помогает людям худеть, то что в этом плохого?» — поделилась певица.

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Воровал на гастролях и изменял жене с молодой актрисой: почему «русский Тони Старк» Борис Хвошнянский больше не хочет жениться?
05 марта 2025, 16:08

Борис Хвошнянский (Фото: кадр из сериала «Куба»)

На одном из международных форумов Бориса Хвошнянского постоянно путали с Робертом Дауни-младшим, а соотечественники и вовсе прозвали «русским Тони Старком». Внешне артист и правда очень похож на «Железного человека», но карьера и личная жизнь актеров сложилась по-разному. Так, театр и кино далеко не сразу приняли Хвошнянского, да и любовь свою он нашел не сразу, уйдя к молодой коллеге от супруги с ребенком.

Хвошнянский ищет себя

Борис Хвошнянский появился на свет в Ленинграде, рос в семье инженеров-физиков. После кончины Брежнева папа будущего актера захотел изменить свою жизнь и начал работать преподавателем, а вот мама вплоть до пенсии занималась разработкой клапанов для топливных систем. Семья Хвошнянских не была далека и от творчества. Мама Бориса с раннего возраста любила читать и музицировать, выучилась игре на фортепиано и мечтала передать свои знания сыну. Сделать это получилось, но с огромным трудом: Хвошнянского больше привлекали футбол и прогулки с товарищами.

С возрастом Борис все же разделил любовь мамы к музыке, а потом заинтересовался театром и захотел стать актером. После окончания девятого класса юноша отправился в ЛГИТМиК, но студентом он тогда не стал: выяснилось, что на вступительных испытаниях нужно было показать еще танец с песней. Не получилось поступить в театральное и через год, поэтому не желающий терять время Хвошнянский отнести документы в педагогический институт.

Уже в первом семестре молодой человек осознал, что поспешил с выбором. Не в восторге от успеваемости Бориса были и преподаватели, поэтому через полгода он попал в список отчисления. Следующую попытку получить образование Хвошнянский предпринял в музыкальном училище имени Николая Римского-Корсакова, однако спустя пару месяцев после поступления он ушел в армию.

Борис Хвошнянский (Фото: кадр из сериала «Преступление и наказание»)

Творческая карьера Хвошнянского

Через некоторое время Борис сбежал в самоволку и снова появился перед приемной комиссией ЛГИТМиКа. В 1988 году он смог стать студентом Владимира Петрова.

После выпуска Хвошнянского поджидала новая проблема: многие театры закрывались, на съемки фильмов никто не желал тратить деньги, а уже востребованные артисты уходили работать в другие сферы. Пришлось как нельзя кстати подростковое увлечение музыкой, благодаря которому Борис стал бас-гитаристом коллектива «Пепси». Несмотря на частые выступления, актер весьма быстро осознал, что мечтал совсем о другой сцене. Только спустя год он смог устроиться в театр.

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Изначально Хвошнянский служил в театре «Время», после — перешел в «Буфф». Благодаря последнему у него получилось избежать бедности, которая постигла многих в 90-е годы: актеры получали процент от денег, вырученных с продажи спиртного на дискотеках после выступлений. Порой Хвошнянскому все же удавалось попасть на экран. Борис дебютировал в сериале «Улицы разбитых фонарей». Главную роль актер смог исполнить только через десять лет: в мюзикле «Безумный день, или Женитьба Фигаро» он перевоплотился в камердинера Фигаро.

Запоминающаяся внешность Бориса стала причиной того, что режиссеры начали звать его на роли иностранцев. Нередко актера приглашали и в исторические проекты, вроде драмы «Медный всадник России» и телепроекта «Собор». Одной из наиболее интересных работ Хвошнянский считает Тень в сериале «Преступление и наказание», в котором он снялся вместе с Тихоном Жизневским и Иваном Янковским. А проектом, который изменил всю его жизнь, артист называет «Танцора».

Борис Хвошнянский (Фото: кадр из сериала «Внутри убийцы»)

Брак с Ольгой Тарасенко

Со своей единственной женой, Ольгой Тарасенко, Борис познакомился еще во время учебы в ЛГИТМиКе. Девушка пользовалась популярностью среди молодых людей. Хвошнянскому будущая артистка казалась недостижимой, но он все равно пытался с ней сблизиться: садился рядом в столовой, разыгрывал смешные сцены и говорил приятные слова. Ольга хоть и не отвечала прямо на ухаживания актера, но с улыбкой их принимала.

Уже после выпуска из института Тарасенко и Хвошнянский снова оказались вместе, на этот раз — в театре «Время». С труппой они выходили на сцену в нескольких странах. Но запомнились артистам не долгие репетиции, путешествия и аплодисменты зрителей, а арест Бориса. Тогда из магазинов можно было без особого труда что-то украсть, чем и промышляли некоторые артисты, не желающие тратить средства на подарки близким.

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Хвошнянского поймали, когда он воровал уже не впервые. Охрана вызвала сотрудников правоохранительных органов — в отделении артисту пришлось предоставить свои личные данные и заполнить анкету. Услышав, что актер еврей, полицейские его отпустили. Тарасенко очень переживала за коллегу. Борис это заметил, и с того момента их отношения поменялись. После возвращения в Санкт-Петербург артисты съехались.

Ольга и Борис поженились только в 1997 году, незадолго до появления на свет сына. Актеры, наслушавшись о том, что малыш обязательно должен родиться в браке, просто сходили в ЗАГС и расписались. После появления Марка их семья начала рушиться: пока Ольга ухаживала за ребенком, Борис занимался карьерой. Вместе с тем зацикленность Тарасенко на чистоте и обработке комнат от микробов казалась актеру перебором. Пара постоянно ссорилась, а Марк рос в напряженной атмосфере до семи лет.

Борис Хвошнянский (Фото: кадр из фильма «Медный всадник России»)

Новые отношения

Хвошнянский осознал, что все идет к разводу в 2002 году. На съемках «Танцора» он встретил Юлию Шарикову, приятный характер которой тут же зацепил артиста. Не помешали им ни брак Бориса, ни наличие романтического партнера у Шариковой, ни их десятилетняя разница в возрасте: артисты стали переписываться, иногда ходили на свидания. С последствиями таких личных встреч пришлось столкнуться в 2007 году, когда Юлия вдруг сообщила о беременности.

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Хвошнянский был на седьмом небе от счастья и сразу подал на развод с Тарасенко, которая уже знала о неверности супруга. С Шариковой Борис так и не сыграл свадьбу: сказался негативный опыт из прошлого. Однако это не помешало им создать крепкую семью, в которой появилось двое детей — Соня и Сеня.

Дети живут вместе с матерью в Санкт-Петербурге, а Хвошнянский почти все время проводит в столице из-за работы. Несмотря на это, отношения с дочерью и сыном у него теплые: актер старается как можно больше бывать с родными.

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Жизнь в Доме престарелых, бездетность и одиночество: где сейчас Татьяна Доронина
05 марта 2025, 16:02

Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

В 1987 году, после раскола МХАТа, актриса Татьяна Доронина стала директором и художественным руководителем МХАТа имени Горького в тот момент, когда театр переживал непростой период. В 2018 году руководство МХАТом перешло в руки Эдуарда Боякова, а Дорониной был предложен пост президента театра, созданный специально для неё Минкультуры.
По сути, новое положение актрисы лишило её возможности влиять на жизнь театра: кадровую политику, репертуар. Новый худрук, по словам Татьяны Васильевны, даже списал и утилизировал постановочные средства большинства спектаклей, поставленных Дорониной, и вернул срочные трудовые договоры, которые ранее были заменены бессрочными (Татьяна Васильевна хотела защитить артистов от увольнений, инициированных новым руководством).

Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Всё это для Дорониной стало настоящим ударом. Что сейчас происходит в жизни бывшего худрука МХАТа имени Горького? Читайте в материале «Радио 1».


Закрылась от мира, но не сдалась



После всех этих событий Татьяна Доронина замкнулась в себе: она не выходит на связь с близкими и коллегами, не даёт интервью, отказывается с кем-либо контактировать. Жизнь, полная театральных премьер и оваций, превратилась в серую обыденность.

Некоторые коллеги говорили о депрессивном состоянии актрисы после того, как её отстранили от руководства театром. Однако, несмотря на подавленность, Доронина не поддавалась унынию: в свои 90 лет она оставалась символом силы и упорства. Татьяна Васильевна знала о каждом событии в МХАТе, не упускала из виду даже мельчайшие детали.

Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)


Болезнь и неугодные бытовые условия для звезды



Когда Татьяна Васильевна уже не могла жить самостоятельно в квартире, она переехала в санаторий «Барвиха». Роскошный трёхкомнатный люкс, услуги персонала — всё это стоило немалых денег, актрисе приходилось платить от 700 до 900 тысяч рублей в месяц.

Зимой 2022 года Доронина заболела коронавирусом. Актриса попала в больницу: поражение лёгких составило 25%. Врачи заботились не только о её физическом, но и о психическом состоянии. Она провела почти две недели в стационаре, и, несмотря на испытания, говорила, что, возможно, попала в рай. Это было время, когда она могла ощутить заботу и внимание, которые ей так не хватало.

Татьяна Доронина (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Выздоровев, Татьяна Васильевна вернулась в «Барвиху». Доронина нуждалась в особом внимании после перенесённой болезни, к тому же у актрисы были проблемы с ногами, и ей требовалась сиделка, но Татьяна Васильевна не желала делить номер с посторонним человеком. Вообще персонал постоянно жаловался, терпел капризы Дорониной, её непростой характер.

В июле 2024 года артистку перевели в геронтологический центр «Юго-Западный».

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«Боже, это кто такая хорошенькая?»: отфотошопленная Алла Пугачёва вызвала восторг у Стаса Садальского
Стас Садальский в восторге от новых фотографий Аллы Пугачёвой
05 марта 2025, 15:58

Ала Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Алла Пугачёва традиционно каждое первое воскресенье марта отмечает праздник жёлтых цветов, который сама придумала более полувека назад. В этот день певица всегда произносит фразу «Весну разрешаю!».
В третий раз Пугачёва встретила любимый праздник вдали от Родины. Исполнительница хита «Миллион алых роз» опубликовала фото сервированного стола. На белой скатерти с изображением мимозы расставлены тарелки с жёлтым узором и вазы с жёлтыми тюльпанами.

Супруга Максима Галкина* также представила новые фотографии, на которых запечатлена за этим столом в жёлтой рубашке и такого же цвета бантом на голове.

«Незабываемый праздничек получился!», – заявила Пугачёва.
Однако пользователи сети раскритиковали артистку за использование фотошопа – её лицо выглядело слишком гладким и без морщин, а Пугачёвой, напомним, уже 75 лет. Но это нисколько не смутило российского актёра Стаса Садальского, который высоко оценил снимки.

«Боже, это кто такая хорошенькая?», – написал заслуженный артист России.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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