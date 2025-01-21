«Двуличная дрянь»: почему Алексей Воробьев вычеркнул из жизни родную мать, жизнь в США и тайный ребенок

Алексей Воробьёв (Фото: соцсети)
Алексей Воробьёв — многогранный артист, который проявил себя в различных областях искусства. Он известен как актёр кино и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, композитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий. Его талант не знает границ, а вот личная жизни по-прежнему остается очень запутанной.
После отношений с Натальей Зубаревой артист еще и вынужден был отказаться от родной матери. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Алексей Воробьёв на российской сцене является одним из самых красивых представителей сильного пола, и понятно, что женским вниманием артист не обделен. В жизни артиста было много романов, но ни с одной из своих возлюбленных он не дошёл до ЗАГСа. В числе его избранниц были звездные красавицы Анна Чиповская, Татьяна Навка, Оксана Акиньшина и Виктория Дайнеко.
Алексей Воробьёв (Фото: соцсети)
В 2016 году Алексей принял участие в шоу «Холостяк», где за сердце певца сражались 20 девушек. По окончании проекта артист остался один.
Алексей Воробьёв открыто говорит, что до сих пор не связал себя узами брака, потому что совместная жизнь с ним — это «сложная задача» для любой женщины.
В 2020 году Татьяна Челышева, которая ранее принимала участие в шоу «Холостяк» с актёром Ильёй Глинниковым и знакома широкой публике как Шелл, стала мамой. На свет появился её сын, которого назвали Даниэлем Адамом. Девушка год скрывала имя биологического отца, но ясность внесла мать Татьяны. Женщина опубликовала совместное фото, на котором позирует Воробьев, Челышева и их сын. Позже мать ребенка расскажет о непростых отношениях с Алексеем Воробьевым.
Наталья Зубарева с детьми (Фото: соцсети)
Пока странные отношения между Челышевой и Воробьёвым оставались в секрете, в средствах массовой информации активно обсуждалась личная жизнь врача Натальи Зубаревой и актёра Алексея Воробьёва. Их часто видели вместе на различных мероприятиях, и многие даже предполагали, что они тайно поженились в Лас-Вегасе. Совсем скоро Наталья рассказала, что ждет ребенка. В результате публика сочла музыканта отцом. Однако Алексей опроверг эту информацию, заявив, что он всё ещё не женат и ребенок не от него. А вот мама певца Надежда Николаевна сочла по-другому и приняла ребенка за родного внука.
Надежда Воробьёва с детьми (Фото: соцсети)
В феврале 2021 года у Натальи появился на свет сын Лео. Однако ни она, ни Алексей Воробьёв не давали никаких комментариев по этому поводу. А вот мама артиста создала новую страницу в соцсети и там начала активно делиться фотографиями с сыном Натальи Зубаревой, называя его своим внуком. Надежда Николаевна активно общается с Зубаревой и не стесняется высказываться в сторону сына.
Надежда Николаевна в своих постах писала, что Алексей заблокировал её в социальных сетях.
К опасным людям Надежда Николаевна также относит проживающую в Майами Татьяну Челышеву, на что та, защищая Алексея Воробьева, не скупится на оскорбления.
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Заядлый холостяк
Алексей Воробьёв на российской сцене является одним из самых красивых представителей сильного пола, и понятно, что женским вниманием артист не обделен. В жизни артиста было много романов, но ни с одной из своих возлюбленных он не дошёл до ЗАГСа. В числе его избранниц были звездные красавицы Анна Чиповская, Татьяна Навка, Оксана Акиньшина и Виктория Дайнеко.
Алексей Воробьёв (Фото: соцсети)
В 2016 году Алексей принял участие в шоу «Холостяк», где за сердце певца сражались 20 девушек. По окончании проекта артист остался один.
«Этот проект подарил мне надежду и веру в то, что настоящая любовь существует. Создать ее своими руками у меня не получилось», - резюмировал Воробьев в конце шоу.После завершения проекта «Холостяк» Алексей поддерживал романтические отношения с Дианой Иваницкой, но их союз распался из-за её неверности.
Сын вне брака
Алексей Воробьёв открыто говорит, что до сих пор не связал себя узами брака, потому что совместная жизнь с ним — это «сложная задача» для любой женщины.
«Если бы вы провели со мной ровно неделю двадцать четыре часа в сутки рядом, вы бы поняли, что в моем графике не так просто увидеться с друзьями, а еще сложнее — сохранить любовь… За любой успех приходиться платить, и чаще всего — одиночеством», — отмечает Воробьев.Алексей Воробьёв, Татьяна Челышева с мамой и сыном (Фото: соцсети)
В 2020 году Татьяна Челышева, которая ранее принимала участие в шоу «Холостяк» с актёром Ильёй Глинниковым и знакома широкой публике как Шелл, стала мамой. На свет появился её сын, которого назвали Даниэлем Адамом. Девушка год скрывала имя биологического отца, но ясность внесла мать Татьяны. Женщина опубликовала совместное фото, на котором позирует Воробьев, Челышева и их сын. Позже мать ребенка расскажет о непростых отношениях с Алексеем Воробьевым.
«Нашим отношениям с Лешей много лет — с 2011 года. Мы познакомились, когда он вернулся с «Евровидения». Да, все эти годы мы сходились и расходились, и наступил момент, когда стало понятно, что дальнейшего продолжения этих отношений не будет. Когда встает вопрос выбора отца своему будущему ребенку, и при этом не хочешь замуж, то, конечно, выбираешь самого лучшего. Папу, с которым ребенок всегда сможет общаться и всегда получит помощь и мужской совет. А ответственность, которую при этом на себя берет отец ребенка, — это наши с ним внутренние договоренности. Как будет дальше? Это вопрос времени. Я воспитываю Адама и абсолютно счастлива. И благодарна, что смогла родить такого замечательного сына», — читирует слова Татьяны Челышевой издание woman.ru.
«Аферистка» Наталья Зубарева и непризнанный сын
Наталья Зубарева с детьми (Фото: соцсети)
Пока странные отношения между Челышевой и Воробьёвым оставались в секрете, в средствах массовой информации активно обсуждалась личная жизнь врача Натальи Зубаревой и актёра Алексея Воробьёва. Их часто видели вместе на различных мероприятиях, и многие даже предполагали, что они тайно поженились в Лас-Вегасе. Совсем скоро Наталья рассказала, что ждет ребенка. В результате публика сочла музыканта отцом. Однако Алексей опроверг эту информацию, заявив, что он всё ещё не женат и ребенок не от него. А вот мама певца Надежда Николаевна сочла по-другому и приняла ребенка за родного внука.
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Скандал Воробьева с родной матерью
Надежда Воробьёва с детьми (Фото: соцсети)
В феврале 2021 года у Натальи появился на свет сын Лео. Однако ни она, ни Алексей Воробьёв не давали никаких комментариев по этому поводу. А вот мама артиста создала новую страницу в соцсети и там начала активно делиться фотографиями с сыном Натальи Зубаревой, называя его своим внуком. Надежда Николаевна активно общается с Зубаревой и не стесняется высказываться в сторону сына.
«Надежда Николаевна, я сегодня перечитала наши с вами сообщения. Из той, другой жизни, когда вы были еще в своем уме… И я их не выложила сейчас в Сеть только по одной причине — чтобы не делать больно вашему сыну. Потому что страшно и стыдно смотреть, что с вами стало. Мне попались ваши комментарии на «Дзене», под очередной заказной зубаревской статьей, которые она как под копирку размещает десятками… Там, в комментах, люди не могут поверить, что можно ТАК ИСТОВО ненавидеть своего сына… И это уже второй сын, которого вы ненавидите, — вы точно так же выкинули из жизни и поливаете грязью своего старшего, Сережу… Как вы, женщина, бабушка и мать, которая НИКОГДА НЕ ВИДЕЛА (!) двух своих родных внуков от старшего сына, можете вычеркнуть из жизни и публично обливать грязью младшего только за то, что он не хочет иметь дело с лгуньей и аферисткой, подсовывающей вам чужих детей?!», — выступила с критикой бывшая участница шоу «Холостяк» Татьяна Челышева.
Надежда Николаевна в своих постах писала, что Алексей заблокировал её в социальных сетях.
«Меня заблокировал сын. Его хозяева решили, что я и его сын должны исчезнуть. Боль такая, что сердце не вывозит. Для меня важнее другое: доверие матери моего внука и доверие дочери», — писала мама Воробьева.Надежда Николаевна считает, что угрозы исходят как раз от «зарубежных хозяев сына», которыми она считает саентологов. По её словам, они полностью контролируют жизнь Алексея Воробьёва, устанавливают свои правила и даже требуют возврата финансовой помощи, которую она когда-то получала от сына, в иностранной валюте. Проверить, правда это или нет, не представляется возможным.
К опасным людям Надежда Николаевна также относит проживающую в Майами Татьяну Челышеву, на что та, защищая Алексея Воробьева, не скупится на оскорбления.
«Вы омерзительны… Вы двуличная дрянь. Вы рассказывали мне, как вы ненавидите свекровь — за то, что она спаивала вашего мужа, и вдруг пишете ей дифирамбы и тащите старушку на фотосессию только для того, чтобы аферистка могла выложить ее фото, создавая видимость «семьи»!
За бабки, за 30 сребреников, вы продались аферистке. Пляшете, как старая дура, под ее дуду, но только вы не нужны ей, как и ребенок, которого она родила якобы от вашего сына. Мы все прошли через ее адский лживый развод, и многих вокруг вашего сына она пыталась купить, но продались ей, Надежда Николаевна, только ВЫ. И Бог покарает вас за все зло и подлость, что вы причинили своим же детям», — пишет Татьяна.
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Елена Генералова