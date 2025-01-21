«Двуличная дрянь»: почему Алексей Воробьев вычеркнул из жизни родную мать, жизнь в США и тайный ребенок

Алексей Воробьёв — многогранный артист, который проявил себя в различных областях искусства. Он известен как актёр кино и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, композитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий. Его талант не знает границ, а вот личная жизни по-прежнему остается очень запутанной.