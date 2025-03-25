Ефиму Шифрину 69 лет: еврейские корни, двойное гражданство и обвинения в гомосексуализме*

Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)
Советский и российский артист эстрады, актёр и режиссёр, юморист, певец, телеведущий Ефим Шифрин 25 марта отмечает свой 69-й день рождения. За свою творческую жизнь артист попробовал себя в разных ипостасях: он был и спортсменом, и юмористом, и актёром театра и кино. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Раиса Цыпина, Залман Шмуилович, Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)
Ефим Шифрин родился в 1956 году в поселке Нексикан Магаданской области. Родители артиста Залман Шмуилович и Раиса Цыпина — белорусские евреи. В результате политических репрессий, которые проводились в 30-е годы, отец был обвинён в шпионаже и отправлен в исправительно-трудовой лагерь на десять лет. После этого его сослали на пожизненное поселение в Сибирь. Знакомство пары произошло в Могилёвской губернии. В 1950 году Раиса Цыпина, которой было 35 лет, отправилась в ссылку в Магадан, где её ждал 40-летний Залман Шифрин. Вскоре они поженились.
Ефим был вторым сыном в семье, и при рождении его назвали Нахим. Он изменил своё имя, когда стал взрослым, чтобы избежать проблем в своей творческой деятельности. Как всем известно, публика относилась к евреям с явным предубеждением.
Семья Шифриных прожила на Колыме 10 лет после рождения Ефима, а после переехала в Латвию. Школьные годы артиста прошли в курортной Юрмале. После окончания школы Ефим Шифрин решил продолжить образование в области филологии и поступил в вуз в Риге. Однако вскоре он понял, что его истинное призвание — сцена, и перевёлся в московское цирковое и эстрадное училище. В 1980 году артист поступил и блестяще окончил факультет эстрадной режиссуры в ГИТИС.
Творческий путь
Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)
В 1977 году он начал выступать в Студенческом театре Московского государственного университета под руководством Виктюка. После получения образования он стал частью труппы Москонцерта, где работал до 1988 года. В 1980-х годах Ефим Шифрин стал обладателем двух наград на конкурсах «Московский» и «Всесоюзный конкурс артистов эстрады». Но по-настоящему знаменитым он стал после участия в телевизионной программе комедийного жанра «В нашем доме».
После этого выступления артиста стали часто приглашать на юмористические телепередачи. Среди них — «Аншлаг» и «Вокруг смеха». Там Ефим Шифрин успешно выступает в жанре моноспектакля, который стал его визитной карточкой. Наиболее известные его монологи — «Дрынолет», «Детектор лжи», «Обычаи» и многие другие.
Брошенные женщины, внебрачный сын и резонансное ДТП: Александру Буйнову 75 лет
В 1990 году Ефим решил создать свой собственный театр. Он основал театр, который назвал в свою честь — «Шифрин-театр». И по сей день Ефим остаётся главным художественным руководителем этого театра. Репертуар театра очень разнообразен. В нём представлены музыкальные пьесы, которые артист также исполняет и сам. Он также выступает как певец и исполняет музыкальные композиции и романсы.
Кроме того, Ефим Шифрин снимался в мюзиклах, кинокомедиях и озвучивал мультики.
Личная жизнь
Ефим Шифрин — холостяк, и у него нет детей. 69-летний артист не распространяется о своей личной жизни. Ангелина Вовк как-то упоминала, что в юности артист был женат. Но сам Шифрин не даёт никаких комментариев по этому поводу. Также он не реагирует на слухи о своей нетрадиционной ориентации*, которые иногда появляются в интернете.
Израильский паспорт и жизнь на две страны
Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)
В сети часто всплывают новости о том, что артист имеет двойное гражданство и уехал в Израиль. Все дело в семье юмориста. Брат и отец Ефима Залмановича в свое время репатриировались в Израиль. Сейчас у артиста там живет старший брат, его дети и внуки. Шифрин часто гостит у родных.
Согласно информации, предоставленной средствами массовой информации, Ефим Шифрин стал гражданином Израиля еще в 2017 году, однако сам он эти слухи опровергал.
«Нелюбезные мои щелкоперы, я не оформлял иностранное гражданство ни в 2017 году, ни в 2020 году, ни в 2023 году. Слухи о моей неприкаянности тоже сильно преувеличены: я работающий пенсионер, и в моем актерском календаре не случается дней для отдыха. А так-то, конечно, пишите больше. И спасибо, что не забываете!» — написал он в своем телеграм-канале.
Ефим Шифрин сегодня
Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)
Актёр продолжает активно трудиться в театре, записывает аудиокниги и сам пишет произведения. В основном это автобиографии, публицистические и мемуарные работы. Шифрин увлечённо занимается спортом и имеет престижный титул «Мистер Фитнес» от международной сети спортзалов и награду от правительства Москвы за пропаганду здорового образа жизни. Шоумен активно пользуется соцсетями, где публикует горячие фотографии из спортивного зала.
Читайте также:
«Алкоголик, наркоман и убийца»: Певица Вика Цыганова осудила освобождение Ефремова по УДО
Вдова Владимира Левкина сделала признание о личной жизни после смерти мужа
«Приютила, а она увела мужа»: Гришаева, Яковлева и другие актрисы, брак которых распался из-за лучшей подруги
*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова