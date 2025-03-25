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Ефиму Шифрину 69 лет: еврейские корни, двойное гражданство и обвинения в гомосексуализме*

Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

Советский и российский артист эстрады, актёр и режиссёр, юморист, певец, телеведущий Ефим Шифрин 25 марта отмечает свой 69-й день рождения. За свою творческую жизнь артист попробовал себя в разных ипостасях: он был и спортсменом, и юмористом, и актёром театра и кино. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Ранние годы


Раиса Цыпина, Залман Шмуилович, Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

Ефим Шифрин родился в 1956 году в поселке Нексикан Магаданской области. Родители артиста Залман Шмуилович и Раиса Цыпина — белорусские евреи. В результате политических репрессий, которые проводились в 30-е годы, отец был обвинён в шпионаже и отправлен в исправительно-трудовой лагерь на десять лет. После этого его сослали на пожизненное поселение в Сибирь. Знакомство пары произошло в Могилёвской губернии. В 1950 году Раиса Цыпина, которой было 35 лет, отправилась в ссылку в Магадан, где её ждал 40-летний Залман Шифрин. Вскоре они поженились.

Ефим был вторым сыном в семье, и при рождении его назвали Нахим. Он изменил своё имя, когда стал взрослым, чтобы избежать проблем в своей творческой деятельности. Как всем известно, публика относилась к евреям с явным предубеждением.

Семья Шифриных прожила на Колыме 10 лет после рождения Ефима, а после переехала в Латвию. Школьные годы артиста прошли в курортной Юрмале. После окончания школы Ефим Шифрин решил продолжить образование в области филологии и поступил в вуз в Риге. Однако вскоре он понял, что его истинное призвание — сцена, и перевёлся в московское цирковое и эстрадное училище. В 1980 году артист поступил и блестяще окончил факультет эстрадной режиссуры в ГИТИС.

Творческий путь


Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

В 1977 году он начал выступать в Студенческом театре Московского государственного университета под руководством Виктюка. После получения образования он стал частью труппы Москонцерта, где работал до 1988 года. В 1980-х годах Ефим Шифрин стал обладателем двух наград на конкурсах «Московский» и «Всесоюзный конкурс артистов эстрады». Но по-настоящему знаменитым он стал после участия в телевизионной программе комедийного жанра «В нашем доме».

После этого выступления артиста стали часто приглашать на юмористические телепередачи. Среди них — «Аншлаг» и «Вокруг смеха». Там Ефим Шифрин успешно выступает в жанре моноспектакля, который стал его визитной карточкой. Наиболее известные его монологи — «Дрынолет», «Детектор лжи», «Обычаи» и многие другие.

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В 1990 году Ефим решил создать свой собственный театр. Он основал театр, который назвал в свою честь — «Шифрин-театр». И по сей день Ефим остаётся главным художественным руководителем этого театра. Репертуар театра очень разнообразен. В нём представлены музыкальные пьесы, которые артист также исполняет и сам. Он также выступает как певец и исполняет музыкальные композиции и романсы.

Кроме того, Ефим Шифрин снимался в мюзиклах, кинокомедиях и озвучивал мультики.

Личная жизнь


Ефим Шифрин — холостяк, и у него нет детей. 69-летний артист не распространяется о своей личной жизни. Ангелина Вовк как-то упоминала, что в юности артист был женат. Но сам Шифрин не даёт никаких комментариев по этому поводу. Также он не реагирует на слухи о своей нетрадиционной ориентации*, которые иногда появляются в интернете.

Израильский паспорт и жизнь на две страны


Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

В сети часто всплывают новости о том, что артист имеет двойное гражданство и уехал в Израиль. Все дело в семье юмориста. Брат и отец Ефима Залмановича в свое время репатриировались в Израиль. Сейчас у артиста там живет старший брат, его дети и внуки. Шифрин часто гостит у родных.

Согласно информации, предоставленной средствами массовой информации, Ефим Шифрин стал гражданином Израиля еще в 2017 году, однако сам он эти слухи опровергал.

«Нелюбезные мои щелкоперы, я не оформлял иностранное гражданство ни в 2017 году, ни в 2020 году, ни в 2023 году. Слухи о моей неприкаянности тоже сильно преувеличены: я работающий пенсионер, и в моем актерском календаре не случается дней для отдыха. А так-то, конечно, пишите больше. И спасибо, что не забываете!» — написал он в своем телеграм-канале.

Ефим Шифрин сегодня


Ефим Шифрин (Фото: Instagram**@koteljnik)

Актёр продолжает активно трудиться в театре, записывает аудиокниги и сам пишет произведения. В основном это автобиографии, публицистические и мемуарные работы. Шифрин увлечённо занимается спортом и имеет престижный титул «Мистер Фитнес» от международной сети спортзалов и награду от правительства Москвы за пропаганду здорового образа жизни. Шоумен активно пользуется соцсетями, где публикует горячие фотографии из спортивного зала.

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«Его будут очень много снимать»: Алексей Учитель предрёк успех выходящему из колонии Михаилу Ефремову
Режиссёр Алексей Учитель предрёк творческие успехи актёру Михаилу Ефремову
25 марта 2025, 11:37

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Михаил Ефремов выходит из колонии, где отбывал срок за ДТП со смертельным исходом. Режиссёр Алексей Учитель заявил, что карьере 61-летнего актёра рано ставить точку.
Заслуженный артист России стал виновником аварии, в результате которой погиб 57-летний Сергей Захаров. Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии общего режима, большую часть срок он отбыл. Накануне Алексеевский суд Белгородской области одобрил прошение актёра об условно-досрочном освобождении (УДО). Уже 7 апреля он сможет покинуть колонию.

Во время суда Михаил Ефремов заявил, что после трагедии завершил актёрскую карьеру, однако Учитель уверен, что об этом ещё рано говорить. Накануне 73-летний режиссёр посетил национальную кинопремию «Ника», где прокомментировал освобождение артиста.

«Очень хорошо, что Михаил возвращается. Конечно, ждём, и я уверен, что его будут очень много снимать, он будет очень востребован и в театре, и в кино», – подчеркнул Алексей Учитель.
Ефремов, в свою очередь, не прогнозирует своё творческое будущее. Дело в том, что в колонии у артиста развились серьёзные заболевания, поэтому после освобождения он намерен всерьёз заняться здоровьем.

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#режиссёр
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#артист
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Сын Бари Алибасова раскрыл тайны семьи Шукшиных и сделал признание: «Мне неприятна двуличная Маша, мне неприятна Оля»
Бари Алибасов-младший высказался о семье Шукшиных
25 марта 2025, 11:18

Мария Шукшина и Лидия Федосеева-Шукшина (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной открыто заявляют о борьбе за наследство покойного отца Василия Шукшина. Из-за конфликта дочерей актриса очень страдает.
Сын Бари Алибасова, бывшего мужа Федосеевой-Шукшиной, заявил, что ему очень не нравится эта семья. Алибасов-младший убеждён, что пожилая артистка стала жертвой своих же очередей – Марии и Ольги.

«Поговорим о том, как Лидия Николаевна докатилась до того, что живёт в нищете и ей нечего оставить в наследство. Поговорим о петушиных боях её дочерей Оли и Маши, которые бьются за право обладать произведениями Василия Макаровича. Вся семья Шукшиных, кроме Ани (дочь Марии Шукшиной, – ред.), мне неприятна. Начиная с самого Василия Макаровича, творчество которого считаю переоценённым. Мне неприятна Лидия Николаевна, несмотря на то, что она была женой папы. Мне неприятна Мария – она достаточно двуличный человек. По факту ободрала маму как липку. Мне неприятна Оля – она поливала грязью нашу семью. Как бы я ни относился к семье Шукшиных, важно, чтобы восторжествовала справедливость», – написал Бари Алибасов-младший в своих соцсетях.
Также мужчина высказался про брак отца с Федосеевой-Шукшиной. Он заявил, что в этих отношениях никто из супругов не был счастлив. К слову, будучи женой продюсера, актриса переписала на него свою квартиру, а после развода вернула права на недвижимость.

В заключение сын продюсера отметил, что все права должна вернуть себе Лидия Федосеева-Шукшина и только ей должно быть позволено ими распоряжаться. В настоящее время права на квартиру принадлежат дочери Ольге, которая успела переписать на себя всё, первее Марии.

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«Алкоголик, наркоман и убийца»: Певица Вика Цыганова осудила освобождение Ефремова по УДО
Певица Вика Цыганова не одобрила выход Ефремова на свободу в рамках УДО
25 марта 2025, 09:08

Виктория (Вика) Цыганова (Фото Телеграм @t.me/vika_tsyganova63)

Певица Виктория (Вика) Цыганова резко негативно отнеслась к тому, что отбывающий срок за смертельное ДТП Михаил Ефремов вскоре выйдет на свободу в рамках условно-досрочного освобождения (УДО). Она считает, что артист не понёс достаточного наказания за совершённое им тяжкое преступление.
Накануне Алексеевский районный суд Белгородской области, где расположена колония, в которой Ефремов отбывает срок, решил удовлетворить его прошение об условно-досрочном освобождении. Далеко не у всех это вызвало положительную реакцию. К их числу относится и 61-летняя Цыганова.

«Ефремова выпустили из тюрьмы по УДО. Тушите свет… За убийство и езду в нетрезвом виде актер отсидел всего четыре года!» — с негодованием написала певица в своём телеграм-канале.

По её мнению, «цели уголовного наказания на данный момент не достигнуты». Артистка напомнила знаменитую фразу из произведения Джорджа Оруэлла «Скотный двор»: «Все животные равны, но некоторые равнее других», намекая, что отношение к Ефремову было бы другим, если бы он не был таким известным человеком.

«Букет Ефремова — убийца, наркоман и алкоголик. Ничем хорошим его освобождение не закончится. Но когда он еще кого-то убьет, будет уже поздно», — убеждена Цыганова.

Свой пост певица сопроводила кадрами с места происшествия, где нетрезвый Ефремов сидит в автомобиле, а его речь едва можно разобрать. Он бормочет, что вылечит пострадавшего в аварии, ещё не осознавая, что убил человека.

Напомним, в результате ДТП, случившегося по вине артиста, который пьяным сел за руль, погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. К слову, близкие покойного рассказали, что они совсем не против того, что Ефремов выходит по УДО.

«Когда они озвучили своё положительное решение, то поразили меня в очередной раз своим великодушием и человечностью», — говорил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

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#суд
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#убийство
#актёр
#певица
#колония
#аварии
#ефремов
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«Мы там обосрались»: Подольская прокомментировала свое выступление на «Евровидении»
Подольская назвала катастрофой свое выступление на «Евровидении»
25 марта 2025, 02:45

Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым (Фото: Инстаграм* @nataliapodolskaya)

В 2005 году певица Наталья Подольская представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение». Там ей удалось занять лишь 15-место, о чем высказалась сама артистка.
Как оказалось, звезда до сих с ужасом вспоминает свое выступление. Как пишет Starhit, лично для Подольской тот конкурс является катастрофой.

«Ну, обосрались мы там немножко. Для меня это была катастрофа. И, конечно, после такого удачного проекта, как „Фабрика звезд“, поехать на „Евровидение“… Но там я исполнила песню, после которой в меня влюбился будущий муж», — комментирует свое выступление и его итоги Подольская.

Чтобы не утонуть в самокритике, Наталья погрузилась в работу. Итоговый результат певице казался позором, а жизнь свою она считала оконченной. По признанию Подольской, ей помог продюсер Виктор Дробыш, который написал несколько демо-версий песен для артистки.

«Второсортная кинозвезда!»: Дональд Трамп раскритиковал Джорджа Клуни
«Второсортная кинозвезда!»: Дональд Трамп раскритиковал Джорджа Клуни

Напомним, что о Наталье узнали после того, как она заняла третье место на «Фабрике звезд-5» в 2004 году. После этого ее отправили представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение».

К тому же Подольская рассказала, как прошло ее время на проекте. По признанию Натальи, ее долго не принимали и для всех она была чужой. Многие считали, что на «Фабрику» девушка попала по блату, так как уже работала с Дробышем.

«Ребята ко мне не очень хорошо относились, считали, что я там по блату. Между прочим, с тех пор у меня очень большое убеждение: по блату — не значит, что без таланта. Таланту нужно помогать», — заявила Наталья.

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«Второсортная кинозвезда!»: Дональд Трамп раскритиковал Джорджа Клуни
Дональд Трамп назвал Джорджа Клуни второсортной кинозвездой
25 марта 2025, 01:31

Фото: iStock/olya_steckel

Президент США Дональд Трамп раскритиковал голливудского актера Джорджа Клуни после его участия в популярном американском шоу «60 минут». Об этом пишет Starhit.
Таким образом Трамп отреагировал на интервью Клуни, где последний сделал ряд громких заявлений. Актер выступил на телепрограмме «60 минут» по случаю выхода спектакля «Доброй ночи и удачи» на Бродвее, который вышел по одноименному фильму. В нем Клуни числиться как режиссер, сценарист и исполнитель главной роли. По сюжету тележурналист вступает в ярое противостояние с американским сенатором.

«ABC только что урегулировала судебный процесс с администрацией Трампа. И CBS News находится в процессе… Мы видим идею использования правительства для запугивания, штрафования… Или использования корпораций, чтобы сделать журналистов менее влиятельными», — заявил Клуни.

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В ответ на слова актера Трамп написал в соцсети Truth Social:

«Зачем крайне дискредитированной программе „60 минут“ столь „пафосное интервью с Джорджем Клуни, второсортной кинозвездой и неудавшимся политическим экспертом?“».

Конфликт основан на судебном иске американского президента, который был подан в прошлом году. В нем Трамп обвинил канал CBS News во вмешательстве в выборы. Президент настаивает на том, что канал показал две разные версии интервью Камалы Харрис, в котором она отвечает на острые вопросы.

К тому же Трамп судился с каналом ABC. Последний назвал президента виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Женщина выиграла суд у президента два года назад, при чем только по факту домогательств, а не изнасилования.

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