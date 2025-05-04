«Из одной несчастной семьи сделали две счастливые»: Роман Ольги Сутуловой с женатым актером и рождение детей после 40 лет

Ольга Сутулова, известная актриса театра и кино, сегодня празднует свой день рождения. Ей исполнилось 45 лет. Она знаменита своими работами в таких фильмах, как «Про любоff», «Содержанки», «Спроси Марту», «Первый номер» и «Атом». Также она является женой актёра Евгения Стычкина. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».