Как похищение брата изменило жизнь актера Дмитрия Миллера и что скрывает его счастливая семья?

Дмитрий Миллер (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Актер Дмитрий Миллер стал известен зрителям благодаря своим ролям в популярных сериалах, таких как «Склифосовский», «Слуга государев» и «Анна Каренина».
В настоящее время он продолжает активно работать в кино и театре, а также делится своими музыкальными талантами. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Кроме того, актер гастролирует по России с театральными спектаклями «Неслучайная попутчица», «Мужчина с доставкой на дом» и «Суперstars».
Актер считает себя счастливым мужем и отцом, подчеркивая важность постоянной работы над отношениями в семье. Он считает, что любовь и семья требуют усилий и открытого общения, чтобы преодолевать трудности и оставаться вместе.
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Текущие проектыДмитрий Миллер активно снимается в кино и участвует в театральных постановках. В сотрудничестве с солисткой Иркутского Губернаторского оркестра Ксенией Хрипковой он выступает с концертами классической музыки, где играет на фортепиано.
Кроме того, актер гастролирует по России с театральными спектаклями «Неслучайная попутчица», «Мужчина с доставкой на дом» и «Суперstars».
Семейные тайныВ программе «Судьба человека» Дмитрий Миллер поделился личной историей о своем старшем брате, который был похищен в детстве. Артист рассказал, что его брат был отдан отцу после развода родителей, однако позже его похитили. Спустя много лет брат смог разыскать своих родственников, и именно тогда Дмитрий узнал о семейной тайне.
«Это была мамина тайна. Все произошло просто и банально. В один из вечеров я поднял трубку и услышал мужской голос. Он спросил, я ли это. Потом поинтересовался, не знаю ли я человека по имени Валерий. Неожиданно мужчина признался, что мы родственники», — уточнил актер.
Отказ от сыроеденияДмитрий Миллер около десяти лет назад практиковал сыроедение, стремясь улучшить свое здоровье. Однако, после того как его состояние нормализовалось, актер решил отказаться от этой диеты. Он поделился, что после завершения практики вернулся к обычному питанию и набрал обратно сброшенные 10 килограммов.
«Открыл холодильник и съел все практически: яйца, люля-кебаб, хлеб, молоко, кефир, пасху. Я вдруг понял, что больше не могу. На следующее утро проснулся, как ящерка и саламандра — такой в пятнах», — поделился он.
Фото: iStock/monticelllo
Личная жизньДмитрий Миллер уже более десяти лет счастлив в браке с актрисой Юлией Деллос. Пара живет в Москве и воспитывает дочерей-близнецов Алису-Викторию и Марианну-Дарину, а также сына Юлии от предыдущего брака.
Актер считает себя счастливым мужем и отцом, подчеркивая важность постоянной работы над отношениями в семье. Он считает, что любовь и семья требуют усилий и открытого общения, чтобы преодолевать трудности и оставаться вместе.
«Любовь и семья — это большая внутренняя работа. Люди могут ссориться, обижаться. Но если они готовы это друг с другом обсуждать, они остаются вместе. Это смелые и сильные люди. Разрушить все очень легко. Любовь — это песочный замок», — сказал он «Вечерней Москве».
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Дарья Осипова