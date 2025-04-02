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Как похищение брата изменило жизнь актера Дмитрия Миллера и что скрывает его счастливая семья?

Дмитрий Миллер (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Дмитрий Миллер (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Актер Дмитрий Миллер стал известен зрителям благодаря своим ролям в популярных сериалах, таких как «Склифосовский», «Слуга государев» и «Анна Каренина».
В настоящее время он продолжает активно работать в кино и театре, а также делится своими музыкальными талантами. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Текущие проекты

Дмитрий Миллер активно снимается в кино и участвует в театральных постановках. В сотрудничестве с солисткой Иркутского Губернаторского оркестра Ксенией Хрипковой он выступает с концертами классической музыки, где играет на фортепиано.

Кроме того, актер гастролирует по России с театральными спектаклями «Неслучайная попутчица», «Мужчина с доставкой на дом» и «Суперstars».

Семейные тайны

В программе «Судьба человека» Дмитрий Миллер поделился личной историей о своем старшем брате, который был похищен в детстве. Артист рассказал, что его брат был отдан отцу после развода родителей, однако позже его похитили. Спустя много лет брат смог разыскать своих родственников, и именно тогда Дмитрий узнал о семейной тайне.

«Это была мамина тайна. Все произошло просто и банально. В один из вечеров я поднял трубку и услышал мужской голос. Он спросил, я ли это. Потом поинтересовался, не знаю ли я человека по имени Валерий. Неожиданно мужчина признался, что мы родственники», — уточнил актер.

Отказ от сыроедения

Дмитрий Миллер около десяти лет назад практиковал сыроедение, стремясь улучшить свое здоровье. Однако, после того как его состояние нормализовалось, актер решил отказаться от этой диеты. Он поделился, что после завершения практики вернулся к обычному питанию и набрал обратно сброшенные 10 килограммов.

«Открыл холодильник и съел все практически: яйца, люля-кебаб, хлеб, молоко, кефир, пасху. Я вдруг понял, что больше не могу. На следующее утро проснулся, как ящерка и саламандра — такой в пятнах», — поделился он.
Фото: iStock/monticelllo

Личная жизнь

Дмитрий Миллер уже более десяти лет счастлив в браке с актрисой Юлией Деллос. Пара живет в Москве и воспитывает дочерей-близнецов Алису-Викторию и Марианну-Дарину, а также сына Юлии от предыдущего брака.

Актер считает себя счастливым мужем и отцом, подчеркивая важность постоянной работы над отношениями в семье. Он считает, что любовь и семья требуют усилий и открытого общения, чтобы преодолевать трудности и оставаться вместе.

«Любовь и семья — это большая внутренняя работа. Люди могут ссориться, обижаться. Но если они готовы это друг с другом обсуждать, они остаются вместе. Это смелые и сильные люди. Разрушить все очень легко. Любовь — это песочный замок», — сказал он «Вечерней Москве».

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Ксения Собчак зарабатывает миллионы на ресторанном бизнесе
Ресторан Ксении Собчак принёс выручку более 400 миллионов рублей
02 апреля 2025, 11:34

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Журналистка Ксения Собчак не только руководит собственным медиахолдингом, но и зарабатывает на ресторанном бизнесе.
В 2024 года у заведения, в котором телезвезда имеет долю, выручка составила 401 миллион рублей, сообщает KP.ru.

Собчак является одним из учредителей ООО «ФИШ». В 2023 году бизнес был убыточным и даже ушёл в минус на 6,6 миллиона рублей. Однако в прошлом году дела пошли в гору, выручка увеличилась на 166 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 58 миллионов рублей.

При этом, далеко не все звёзды российского шоубиза успешно ведут ресторанный бизнес. Так, звезда сериала «Универа» Арарат Кещян уже продолжительное время не может вывести своё заведение из числа убыточных. В прошлом году его ООО «Фулмус Плаза» ушла в минус на 443 тысячи рублей.

Чуть лучше дела обстоят у Павла Воли, который владеет фирмой по розничной продаже одежды. ООО «Воля Веар» принадлежит комику на 100%. За год выручка выросла до 10 миллионов рублей, однако это не поспособствовало выводу компании из числа убыточных. В 2023 году убыток составил 3,2 миллиона рублей, а в 2024 – 1,1 миллиона рублей.

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#рестораны
#деньги
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Звёзды «Слова пацана» Минекаев и Кемстач стали участниками судебного разбирательства: с актёров требуют миллион рублей
Актёры Минекаев и Кемстач задолжали около миллиона рублей логистической компании
02 апреля 2025, 11:32

Рузиль Минекаев и Леон Кемстач (фото: Telegram @real_ruzil и @iminlovewleo)

Актёры сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали порядка миллиона рублей логистической компании за перевозку чипсов «Эу, пацан!». Перевозчик подал на молодых людей в суд, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что фирма, от имени которой продаются снеки, год назад заказала доставку крупной партии своей продукции в торговые сети. Правда, как утверждают представили компании-перевозчика «Альянслогистик», забыла оплатить счета. В результате, ущерб оценили в 922 тысячи рублей. В суд подан иск.

У самих звёзд популярного сериала доля в фирме составляет всего 33%, из которых 16,5% приходятся на 25-летнего Рузиля Минекаева и столько же на Лауру Кемстач – маму 15-летнего Леона Кемстача.

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*признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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«Доведения до самоубийства не было»: Катя Гордон вышла из дела против Анны Седоковой
Катя Гордон заявила, что ее команда вышла из дела семьи Тиммы против Седоковой
02 апреля 2025, 11:26

Екатерина Гордон (Telegram @Gordonekaterina)

Катя Гордон сообщила, что вышла из дела семьи Яниса Тиммы против Анны Седоковой, так как доведения до самоубийства в этой истории не было.
Напомним, Янис Тимма совершил суицид 17 декабря после развода с Анной Седоковой. Отец баскетболиста был уверен, что сына довели до этого шага, и обратился к Кате Гордон с просьбой все выяснить.

«Моя команда вышла из дела Яниса несколько недель назад по нескольким причинам. В наследственном деле мы не видим перспективы. Анна Седокова ничего не оформляла на себя дальновидно или случайно, решать аудитории, а не нам. Родственникам и ребенку Яниса на территории РФ биться не за что», — написала Гордон в Telegram-канале.

По ее словам, получать гонорар за неперспективную борьбу её команда не хочет. Она пояснила, что Янис подозревал Седокову в изменах, а переписка между бывшими супругами велась даже в последний день жизни спортсмена.

«Разочарование Яниса можно понять. Есть ли повод при этом говорить о доведении до самоубийства? Вряд ли. И мы понимаем, что семья Яниса и мы расходимся в монументальных понятиях. Мы не сможем оказать им с точки зрения права те услуги, которые от нас ждут», — подчеркнула юрист.
При этом Гордон считает, что Анна виновата перед Янисом и не является порядочным человеком. Сама Анна Седокова уже постепенно восстанавливается после смерти бывшего супруга. Она уже начала выходить в свет и принимать участие в различных проектах и наконец отреагировала на травлю со стороны бывших родственников.

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Эмигрировавший в Израиль Максим Леонидов высказался о творчестве SHAMAN
Максим Леонидов: не мои почитатели слушают SHAMAN
02 апреля 2025, 11:11

Максим Леонидов (Фото: ВКонтакте, @hippoband)

Певец Максим Леонидов нередко сталкивается с критикой после того, как он вместе со своей семьёй переехал в Израиль в 2022 году. По словам музыканта, мнение хейтеров его не волнует.
«Я прекрасно знаю, что есть люди, которым я по той или иной причине не нравлюсь. Они мне тоже не нравятся. <…> У меня есть задача заниматься моим делом. И если это кому-то доставляет радость или счастье, это мои люди. А для остальных есть другие артисты. Например, SHAMAN», — заявил певец в шоу «Эклеры Галициной».
К слову, современную музыку Леонидов не жалует. По его мнению, молодые артисты переняли манеру западных исполнителей, тексты песен невозможно понять.
«Всегда большая часть слушателей тащится от говна. Мухи всегда летят на говно», — отметил музыкант.
Леонидов продолжает выступать с концертами в эмиграции. Так, в 2023 году певец объехал несколько городов Европы.

По словам Леонидова, не повлияла смена места жительства и на его семейные отношения. Его дочь, старший ребёнок, будет учиться в Европе, а сын пойдёт в израильскую школу.

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Экс-жена Паши Техника заявила, что его новая девушка занималась проституцией в Таиланде
Новая возлюбленная Паши Техника занималась проституцией в Таиланде
02 апреля 2025, 10:52

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Бывшая жена Паши Техника заявила, что в его состоянии виновата новая девушка рэпера Тина.
40-летний рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в одной из больниц Таиланда. Его бывшая супруга находится рядом с ним. Состояние Павла остается крайне тяжелым: его легкие повреждены на 100%, и жизненные функции поддерживаются с помощью аппаратов ИВЛ и ЭКМО.

По словам Карицкой, на курорте Техник познакомился с «тупой и ограниченной» девушкой по имени Тина, которая занималась проституцией и поощряла пагубные привычки мужчины.

«Каждый день Павел, проживая у Тины, на протяжении месяца употреблял, есть факты и доказательства того, что приезжали и у нее же дома его откачивали», — написала Карицкая.

По ее словам, новая девушка Ивлева постоянно находится у его палаты, но не делает ничего, чтобы как-то помочь ему, при том, что родственники и друзья пытаются перевести его в другую больницу. Карицкая заверила, что Тину после перевода к Технику не пустят.

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