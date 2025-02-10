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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Измена мужу с Гуфом, роды в США и брак с советником Кадырова: как сейчас живет дочь криминального авторитета Кети Топурия

Измена мужу с Гуфом, роды в США и брак с советником Кадырова: как сейчас живет дочь криминального авторитета Кети Топурия

Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)

Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)

Кети Топурия — это талантливая исполнительница, известная своим уникальным голосом и сценическим образом. Она родилась в Грузии, но сейчас живёт и работает в России. Кети — участница известной музыкальной группы «А’Студио», но в последнее время она всё реже выступает на публике.
Это связано с материнством певицы. О личной жизни и творческом пути артистки читайте в материале «Радио 1».

Обеспеченное детство




Настоящее имя Кети — Кетеван Андреевна Топурия. Девочка родилась 9 сентября 1986 года в Тбилиси (Грузия). Родители имели техническое образование и никак не были связаны с миром шоу-бизнеса. После рождения дочери мама Наталья Топурия стала домохозяйкой и посвятила все время воспитанию дочери.

Отец Кети, Андро Топурия, имеет высшее образование в области строительства, является успешным бизнесменом и известным в Грузии криминальным авторитетом, носящим титул вора в законе. В детские годы девочка не испытывала недостатка ни в чём, поскольку её отец был человеком влиятельным. Но в 2010 году отец Кети был осуждён и вскоре скончался в колонии от сердечной недостаточности.

С детства была увлечена музыкой: пела, танцевала, занималась спортом и изучала иностранные языки. В возрасте двенадцати лет Кети получила свою первую значимую награду в мире музыки: она стала победительницей фестиваля «Каспий — Море дружбы», который проходил в Казахстане. А в 14 лет она выступила на международном конкурсе «Путь к звёздам» и завоевала главный приз.

В 1997 году Кетеван с отличием окончила Тбилисское музыкальное училище имени Захария Палиашвили. По прошествии некоторого времени, благодаря содействию грузинского продюсера Нато Думбадзе, певица получила возможность присоединиться к известной группе «А’Студио».


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Личная жизнь


Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)

Солистке «А’Студио» с самого ее появления в российской столице приписывали огромное количество романов. Первым ее мужем оказался предприниматель Лев Гейхман, еврейской национальности. В 2013 году в Барвихе состоялась скромная свадьба, после чего молодожёны отправились в Соединённые Штаты Америки. В 2015 году в одном из лучших медицинских учреждений Лос-Анджелеса на свет появилась дочь певицы Оливия. Брак продлился не долго и летом 2017 года супруги развелись.

Разрыв отношений с Гейхман произошёл из-за романа Топурии с рэпером Гуфом. Кети и рэпер были вместе три года, но затем она решила расстаться с ним. По словам Гуфа, когда он начал встречаться с Кети, он вновь поддался искушению и начал принимать наркотики. Кроме того, у него начался творческий спад — за время их отношений он почти перестал писать песни. Кети пыталась помочь ему справиться с этой проблемой, но безуспешно.

«Я попыталась его спасти, но не получилось. Я думала, что спасу его и он станет другим человеком. Он перестал употреблять, и я поняла, что он таким же и остался. Я думала, что какие-то моменты, которые мне не нравились, это из-за зависимости. Но потом случилось так, что, оказывается, нет. Он неплохой парень, но мы разные», — цитирует слова певицы издание thevoicemag.ru.

Новым возлюбленным Кэти оказался дипломат и бизнесмен Лев Деньгов, личный советник главы Чечни. В 2020 году пара официально узаконила свои отношения. В 2021 году у пары родился сын Адам, а в 2024 году — дочь Николь.

Куда пропала Кети Топурия


Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)

В настоящее время Кэти Топурия уделяет почти всё своё внимание семье и воспитанию троих детей. В связи с этим она крайне редко записывает новые песни. Муж певицы полностью её обеспечивает. Известно, что недавно семья приобрела шикарные апартаменты в Дубае, оцененные примерно в 350 млн рублей.

Кроме того, грузинская звезда имеет свой бренд одежды KETIone. В коллекции бренда представлены различные модели: от повседневных и вечерних платьев до элегантных костюмов, свитшотов, худи и спортивных комплектов. Магазин пользуется большой популярностью среди поклонников творчества певицы.

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«Дай бог всем такого же вайба»: Валентина Иванова показала фото с Тимати из Франции
10 февраля 2025, 21:59

Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Модель Валентина Иванова опубликовала свежие фотографии с рэпером Тимати. В личном блоге возлюбленная артиста поделилась несколькими роскошными кадрами с романтической поездки во Францию. Поклонники пришли в полный восторг от кадров.
«Самая стильная и красивая пара», «Первый раз хвалю выбор Тимати. Очень клевая», «Ну это просто огонь», «Дай бог всем такого же вайба», «Красивая пара. Две шикарные личности», — подчеркнули подписчики в комментариях под постом Валентины.

Некоторые фанаты отметили, что она на этих кадрах выглядит особенно роскошно.

В других своих публикациях Иванова писала, что у нее в архиве много фотографий с поездки.

«Париж — город любви, французских поцелуев и хрустящих круассанов», — обратила внимание возлюбленная Тимати.

Ранее сообщалось, что турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в РФ для участия в двух концертах. Он сфотографировался в шапке-ушанке.

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«Мне очень больно и очень плохо»: Алёна Водонаева вспоминает погибшего на СВО жениха
10 февраля 2025, 21:56

Алёна Водонаева и Антон Коротков (фото: Telegram @Avodonaeva)

Сегодня стало известно о гибели в зоне СВО бывшего возлюбленного Алёны Водонаевой Антона Короткова. В своём Telegram-канале телеведущая опубликовала большой пост, в котором рассказала о своих чувствах и отношениях с бывшим.
«Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились», – написала Водонаева.
Она вспомнила, что отношения с Коротковым у неё складывались непросто. Пара часто ссорилась, ревновала и постоянно что-то выясняла. В итоге они очень тяжело расставались, при этом продолжая любить друг друга. После этого Алёна и Антон не общались, а журналистка, к тому же, назло ему вышла замуж.

Водонаева отметила, что их отношения начались в 2015 году. Это была любовь с первого взгляда, романтика и драма. В июне того же года девушка забеременела, что невероятно осчастливило возлюбленных. Однако беременность оказалась внематочной и телеведущей удалили единственную трубу, из-за чего она больше никогда не сможет иметь детей.

Коротков сделал предложение Водонаевой. Свадьбу назначили на красивую дату 17.07.2017, однако в 2016 году они расстались.

«Светлая память», – написала в заключение Водонаева.
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Блейк Лайвли и Тейлор Свифт больше не подруги
10 февраля 2025, 21:34

Блейк Лайвли (Фото: Инстаграм* @blakelively)

Американская актриса Блейк Лайвли перестала общаться с близкой подругой, певицей Тейлор Свифт, сообщило издание Daily Mail.
Уточнялось, что Блейк не было в люксовой ложе «Супербоула – 2025», откуда Тейлор обычно смотрит за игрой возлюбленного Трэвиса Келси. Обычно исполнительница хита «Shake it off» отдыхает там со своими близкими людьми. Раньше Лайвли была в их числе.

При этом инсайдеры издания отметили, что Блейк не посетила мероприятие не только потому, что ее не пригласили. Актриса в принципе ограничила свои выходы в свет после скандала с режиссером Джастином Бальдони.

Стоит напомнить, что конфликт между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли начался на съемках картины «Все закончится на нас». В декабре артистка подала в суд на постановщика и обвинила его в сексуальных домогательствах, клевете. После этого селебрити стали публиковать встречные иски против друг друга.

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#певица
#сша
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«Удостоился огромной чести»: Станислав Садальский рассказал, что Алла Пугачёва добавила его в друзья
10 февраля 2025, 21:26

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Актёр Станислав Садальский поделился, что певица Алла Пугачёва добавила его в друзья в соцсетях. Действительно, в числе его 130 тысяч подписчиков есть и артистка.
Садальский написал в личном блоге, что удостоился большой чести быть принятым в друзья Пугачёвой, которую он «никогда не предавал и не предаст».

Станислав Садальский (фото: ​РИА Новости/Александр Натрускин)

Свои слова актёр сопроводил фотографией в фуражке и песней Примадонны под названием «И исчезнет грусть».

«Дай мне, Боже, чуть побольше счастья и любви. И друзей хороших тоже, чтоб не подвели», – поётся в композиции.
Поклонники принялись поздравлять артиста, а некоторые отметили, что «это ответственность». Садальскому указали на то, что теперь будет не так удобно говорить о Максиме Галкине* плохие вещи. «Или же вы останетесь до конца честным и принципиальным?», – уточнили у артиста.

Также в соцсетях указали на тонкий сарказм в посте Садальского о подписке Пугачёвой.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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#шоу-бизнес
#израиль
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Полиция Индии помешала Эду Ширану исполнить свой хит Shape of You
10 февраля 2025, 21:16

Эд Ширан (Фото: Инстаграм* @teddysphotos)

Полиция Индии остановила уличное выступление британского исполнителя Эда Ширана в городе Бангалор, сообщила газета The Guardian.
Отмечалось, что музыкант играл на гитаре и исполнял свой хит Shape of You. Вдруг к нему подошел работник правоохранительных органов и выключил микрофон. Полицейские уточнили, что организаторам концерта было отказано в разрешении на его проведение из-за того, что эта улица традиционно чрезмерно оживленная.

«Я отказался дать разрешение, потому что на Черч-стрит очень много людей. Вот почему его попросили освободить место», — обратил внимание представитель полиции.

Позднее Эд Ширан отметил, что его коллектив получил официальное разрешение на выступление.

Стоит напомнить, что Эд Ширан — кавалер ордена Британской империи и четырехкратный лауреат «Грэмми».

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#индия
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