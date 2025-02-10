Измена мужу с Гуфом, роды в США и брак с советником Кадырова: как сейчас живет дочь криминального авторитета Кети Топурия

Кети Топурия — это талантливая исполнительница, известная своим уникальным голосом и сценическим образом. Она родилась в Грузии, но сейчас живёт и работает в России. Кети — участница известной музыкальной группы «А’Студио», но в последнее время она всё реже выступает на публике.