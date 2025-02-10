Измена мужу с Гуфом, роды в США и брак с советником Кадырова: как сейчас живет дочь криминального авторитета Кети Топурия

Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)
Кети Топурия — это талантливая исполнительница, известная своим уникальным голосом и сценическим образом. Она родилась в Грузии, но сейчас живёт и работает в России. Кети — участница известной музыкальной группы «А’Студио», но в последнее время она всё реже выступает на публике.
Это связано с материнством певицы. О личной жизни и творческом пути артистки читайте в материале «Радио 1».
Настоящее имя Кети — Кетеван Андреевна Топурия. Девочка родилась 9 сентября 1986 года в Тбилиси (Грузия). Родители имели техническое образование и никак не были связаны с миром шоу-бизнеса. После рождения дочери мама Наталья Топурия стала домохозяйкой и посвятила все время воспитанию дочери.
Отец Кети, Андро Топурия, имеет высшее образование в области строительства, является успешным бизнесменом и известным в Грузии криминальным авторитетом, носящим титул вора в законе. В детские годы девочка не испытывала недостатка ни в чём, поскольку её отец был человеком влиятельным. Но в 2010 году отец Кети был осуждён и вскоре скончался в колонии от сердечной недостаточности.
С детства была увлечена музыкой: пела, танцевала, занималась спортом и изучала иностранные языки. В возрасте двенадцати лет Кети получила свою первую значимую награду в мире музыки: она стала победительницей фестиваля «Каспий — Море дружбы», который проходил в Казахстане. А в 14 лет она выступила на международном конкурсе «Путь к звёздам» и завоевала главный приз.
В 1997 году Кетеван с отличием окончила Тбилисское музыкальное училище имени Захария Палиашвили. По прошествии некоторого времени, благодаря содействию грузинского продюсера Нато Думбадзе, певица получила возможность присоединиться к известной группе «А’Студио».
Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)
Солистке «А’Студио» с самого ее появления в российской столице приписывали огромное количество романов. Первым ее мужем оказался предприниматель Лев Гейхман, еврейской национальности. В 2013 году в Барвихе состоялась скромная свадьба, после чего молодожёны отправились в Соединённые Штаты Америки. В 2015 году в одном из лучших медицинских учреждений Лос-Анджелеса на свет появилась дочь певицы Оливия. Брак продлился не долго и летом 2017 года супруги развелись.
Разрыв отношений с Гейхман произошёл из-за романа Топурии с рэпером Гуфом. Кети и рэпер были вместе три года, но затем она решила расстаться с ним. По словам Гуфа, когда он начал встречаться с Кети, он вновь поддался искушению и начал принимать наркотики. Кроме того, у него начался творческий спад — за время их отношений он почти перестал писать песни. Кети пыталась помочь ему справиться с этой проблемой, но безуспешно.
Новым возлюбленным Кэти оказался дипломат и бизнесмен Лев Деньгов, личный советник главы Чечни. В 2020 году пара официально узаконила свои отношения. В 2021 году у пары родился сын Адам, а в 2024 году — дочь Николь.
Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)
В настоящее время Кэти Топурия уделяет почти всё своё внимание семье и воспитанию троих детей. В связи с этим она крайне редко записывает новые песни. Муж певицы полностью её обеспечивает. Известно, что недавно семья приобрела шикарные апартаменты в Дубае, оцененные примерно в 350 млн рублей.
Кроме того, грузинская звезда имеет свой бренд одежды KETIone. В коллекции бренда представлены различные модели: от повседневных и вечерних платьев до элегантных костюмов, свитшотов, худи и спортивных комплектов. Магазин пользуется большой популярностью среди поклонников творчества певицы.
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Обеспеченное детство
Настоящее имя Кети — Кетеван Андреевна Топурия. Девочка родилась 9 сентября 1986 года в Тбилиси (Грузия). Родители имели техническое образование и никак не были связаны с миром шоу-бизнеса. После рождения дочери мама Наталья Топурия стала домохозяйкой и посвятила все время воспитанию дочери.
Отец Кети, Андро Топурия, имеет высшее образование в области строительства, является успешным бизнесменом и известным в Грузии криминальным авторитетом, носящим титул вора в законе. В детские годы девочка не испытывала недостатка ни в чём, поскольку её отец был человеком влиятельным. Но в 2010 году отец Кети был осуждён и вскоре скончался в колонии от сердечной недостаточности.
С детства была увлечена музыкой: пела, танцевала, занималась спортом и изучала иностранные языки. В возрасте двенадцати лет Кети получила свою первую значимую награду в мире музыки: она стала победительницей фестиваля «Каспий — Море дружбы», который проходил в Казахстане. А в 14 лет она выступила на международном конкурсе «Путь к звёздам» и завоевала главный приз.
В 1997 году Кетеван с отличием окончила Тбилисское музыкальное училище имени Захария Палиашвили. По прошествии некоторого времени, благодаря содействию грузинского продюсера Нато Думбадзе, певица получила возможность присоединиться к известной группе «А’Студио».
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Личная жизнь
Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)
Солистке «А’Студио» с самого ее появления в российской столице приписывали огромное количество романов. Первым ее мужем оказался предприниматель Лев Гейхман, еврейской национальности. В 2013 году в Барвихе состоялась скромная свадьба, после чего молодожёны отправились в Соединённые Штаты Америки. В 2015 году в одном из лучших медицинских учреждений Лос-Анджелеса на свет появилась дочь певицы Оливия. Брак продлился не долго и летом 2017 года супруги развелись.
Разрыв отношений с Гейхман произошёл из-за романа Топурии с рэпером Гуфом. Кети и рэпер были вместе три года, но затем она решила расстаться с ним. По словам Гуфа, когда он начал встречаться с Кети, он вновь поддался искушению и начал принимать наркотики. Кроме того, у него начался творческий спад — за время их отношений он почти перестал писать песни. Кети пыталась помочь ему справиться с этой проблемой, но безуспешно.
«Я попыталась его спасти, но не получилось. Я думала, что спасу его и он станет другим человеком. Он перестал употреблять, и я поняла, что он таким же и остался. Я думала, что какие-то моменты, которые мне не нравились, это из-за зависимости. Но потом случилось так, что, оказывается, нет. Он неплохой парень, но мы разные», — цитирует слова певицы издание thevoicemag.ru.
Новым возлюбленным Кэти оказался дипломат и бизнесмен Лев Деньгов, личный советник главы Чечни. В 2020 году пара официально узаконила свои отношения. В 2021 году у пары родился сын Адам, а в 2024 году — дочь Николь.
Куда пропала Кети Топурия
Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)
В настоящее время Кэти Топурия уделяет почти всё своё внимание семье и воспитанию троих детей. В связи с этим она крайне редко записывает новые песни. Муж певицы полностью её обеспечивает. Известно, что недавно семья приобрела шикарные апартаменты в Дубае, оцененные примерно в 350 млн рублей.
Кроме того, грузинская звезда имеет свой бренд одежды KETIone. В коллекции бренда представлены различные модели: от повседневных и вечерних платьев до элегантных костюмов, свитшотов, худи и спортивных комплектов. Магазин пользуется большой популярностью среди поклонников творчества певицы.
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Елена Генералова