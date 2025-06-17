«Можно не работать, жить за мой счет»: Тося Чайкина состояла в отношениях с парнем, который развел ее на 2 млн рублей
Тося Чайкина состояла в отношениях с парнем, который обманул ее на 2 млн рублей
Тося Чайкина состояла в отношениях с парнем, который жил за ее счет, а после начал оскорблять и унижать звезду. Как оказалось, певица знала своего избранника Дениса много лет, но и подумать не могла, что тот так с ней обойдется.
«Тут я еще не осознаю, что тебе кайфово от того, что можно не работать, жить за мой счет, тратить два миллиона за два месяца, закрывая старые долги и придумывая новые причины… Чтобы я опять помогла. По приезде в Австралию ты начинаешь общение с бывшей женой, с которой вы толком не развелись, а в мой день рождения случайно присылаешь фотокарточку своей бывшей — ту, что лежит у тебя на кровати», — цитирует Тосю Starhit.
Как оказалось, Чайкина знала избранника 11 лет и призналась, что, оказывается, и не знала его вовсе. К тому же звезда рассказала и о манипуляциях со стороны Дениса. По признанию Тоси, сначала мужчина создавал иллюзию того, что хочет детей и семью, а после вызывал чувство вины и вновь разводил певицу на деньги.
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Даже несмотря на это, Чайкина все-таки захотела поговорить с Денисом, но последний отказался от этого. Из-за постоянного газлайтинга звезда уже стала сомневаться в своей адекватности и обратилась к психиатру.
«Этот человек называл меня „моя королева“, но стоило мне заговорить о том, что в паре важна финансовая независимость… Словом, если отбросить все романтические флюиды, возникает ощущение, что меня просто развели на деньги. „Ты кто такая? Я тебя своей невестой сделал“, — слышу я от него. Типичные качели», — рассказала Чайкина.
Тося уверена, что Денис не вернет ей потраченные им деньги. Во время этих отношений финансовый вопрос оказался не последним, ведь из-за регулярного стресса у певицы начались проблемы со здоровьем. К тому же у нее пошатнулась уверенность и усилилась тревожность. Уже после расставания Тося почувствовала прилив сил, что говорит о верно принятом решении.
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Услышав все обвинения в свой адрес мужчина начал отправлять звезде гневные сообщения. В них он не только негодует из-за признания Чайкиной, но и признается, что сожалеет о случившемся. Также Денис злиться и на саму Тосю.
«Мне жаль, что ты вообще меня знаешь. Я не плохой человек. Если бы ты хоть на день оказалась в моем теле, прожила бы мою жизнь — ты бы по-другому заговорила. Но пусть — пусть я буду для тебя и дном, и созависимым, и нарциссом, кем угодно… Раз тебе от этого легче — пусть будет так», — с гневом сказал Денис Чайкиной.