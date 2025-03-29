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Муж-наркоман, ранняя беременность и два развода: личные трагедии в жизни Ирины Круг

Ирина Круг (Фото: Instagram*@irinakrug)

Ирина Круг (Фото: Instagram*@irinakrug)

Российской эстрадной певице Ирине Круг сегодня, 29 марта, исполняется 49 лет. Жена известного шансонье, будучи в счастливом браке, даже не думала о сцене, но после его трагической смерти решила начать петь в память о супруге. О жизни и творчестве любимой женщины Михаила Круга читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Ирина Глазко появилась на свет в городе Челябинск 29 марта 1976 года. Её родители не имели отношения к искусству: отец, Виктор, служил в армии, а мать работала чертёжницей. В школьные годы будущая звезда сцены занималась в театральном кружке, увлекалась фигурным катанием и даже пыталась научиться играть на гитаре. Долгое время маленькая Ирина мечтала о карьере зубного врача, но судьба сложилась иначе.

После окончания школы Ирина пошла учится в Челябинский торговый техникум. Однако ей не удалось завершить обучение. Ирина забеременела, вышла замуж и родила ребёнка уже на втором году учебы.

Личная жизнь


Ирина Круг (Фото: Instagram*@irinakrug)

С первым своим супругом Алексеем певица познакомилась еще в старших классах. Парень был старше Ирины на 2 года и тогда учился на зубного врача. В 1995 году у пары родилась дочка Марина, а муж начал работать по специальности. Спустя некоторое время Ирина стала замечать неадекватное, а местами и агрессивное поведение мужа. Как потом выяснилось, супруг пристрастился к медицинским препаратам.

С увеличением количества принимаемого препарата его поведение становилось всё более враждебным. Ирина пыталась спасти семью, вела разговоры о лечении у нарколога, но супруг не видел проблемы. В дополнение к этому он начал злоупотреблять алкоголем, а затем начал изменять. Когда он поднял на Ирину руку с ножом, она поняла, что пора заканчивать эти отношения. Ирина попрощалась со своей первой любовью и уехала с дочерью к матери.

Жизнь с маленькой дочкой на руках была несладкой. Денег не хватало, супруг алименты не платил. Тогда соседка помогла Ирине устроиться официанткой в престижный ресторан «Малахит». Эта работа впоследствии буквально изменила жизнь будущей звезды.

Михаил и Ирина Круг (Фото: Instagram*@irinakrug)

В один из вечеров Ирина обслуживала звезду шансона Михаила Круга и очень приглянулась ему. После ужина Михаил Владимирович внезапно предложил ей стать частью его коллектива в роли костюмера. Тогда растерянная официантка сказала нет, но спустя три месяца Круг вернулся, и она согласилась. Дочка певицы Марина осталась с бабушкой, а Ирина отправилась с коллективом артиста на гастроли в Волгоград.

В первое время Ирину и Михаила связывали исключительно деловые отношения. Михаил Круг неустанно контролировал Ирину, проверяя её на профессионализм и способность выдерживать нагрузки. Так было до первой совместной ночи. После Ирина с дочкой переехала к Михаилу и его сыну от первого брака. В 2001 году пара заключила официальный брак, а через год на свет появился совместный ребенок Александр.

В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в результате ограбления дома Михаил Круг получил смертельные ранения. Ирина в 26 лет оказалась вдовой с тремя детьми. Полный гостей дом опустел, а друзья супруга внезапно исчезли из ее жизни.

«Первое время я не могла спать без таблеток, преследовали панические атаки, задыхалась с открытым окном, сердце вылетало из груди. Мучила, не давала покоя мысль: отчего так случилось с нами?» — вспоминала певица в одном из интервью.

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Стать певицей в память о муже


Ирина Круг (Фото: Instagram*@irinakrug)

После осознания своего положения у Ирины возникли вопросы как жить дальше, чем зарабатывать на жизнь? Музыкант Леонид Телешев посоветовал вдове продолжить дело мужа и стать певицей. Она последовала этому совету, выбрав себе псевдоним, аналогичный тому, который использовал Михаил, и стала известной как Ирина Круг.

Творческий путь певицы развивался стремительно. В 2004 году она выпустила свой первый альбом, назвав его «Первая осень разлуки», а в 2005 году певица была удостоена премии «Шансон года». Альбом «Букет из белых роз», созданный совместно с Виктором Королёвым, получил признание у слушателей.

«Тогда я даже наполовину не понимала, насколько серьезная эта работа – быть артистом, записывать альбомы. Очень жаль, что в детстве родители не отдали меня в музыкальную школу, что музыкальные способности раскрылись так поздно и при таких горьких обстоятельствах», – цитирует слова артистки radioshanson.ru.

Спустя год после выхода дебютного альбома Ирина Круг представила публике свой второй альбом под названием «Тебе, моя последняя любовь». В этот раз она сотрудничала с Вадимом Цыгановым, который выступил в роли продюсера.

На данный момент в творческой карьере Ирины Круг семь альбомов и множество клипов. Она активно гастролирует и выступает на концертах.

Новая любовь


Ирина Круг приходила в себя порядка 4 лет, а потом встретила бизнесмена Сергея Белоусова. Он предложил Ирине стать его женой. Пара перебралась жить в Москву, и в новой семье появился сын Андрей.

Внимательный и заботливый бизнесмен оказался не всегда верным супругом. Ирина Круг долгое время пыталась сохранить семью, но боль измен оказалась сильнее. Пара официально развелась в 2020 году.

«Сергей помогает. Он никогда меня не бросит, всё отдаст за меня. Мы просто очень разные люди. Три года назад был разрыв, но я его простила. Попыталась жить с этим, но не смогла. Человек предал», — делилась с журналистами Круг.

Певица сейчас


Ирина Круг с внучкой Викторией (Фото: Instagram*@irinakrug)

В 2021 году Ирина Круг стала бабушкой. Ее дочка Марина подарила певице внучку Викторию. Молодая бабушка продолжает активно выступать и радовать публику новыми песнями. Вместо общественных мероприятий Ирина предпочитает тихие вечера в кругу семьи.

«Рано ложусь спать. До полуночи — точно. Если у меня есть выступление, то после концерта поела и спать», — пишет starhit.ru.

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«Образование незаконченное, работы нет»: Роза Сябитова рассказала, как стала ведущей «Давай поженимся»
Роза Сябитова вспомнила, как стала ведущей шоу «Давай поженимся»
29 марта 2025, 13:32

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)

Первый канал в начале апреля празднует 30-летие. По этому поводу журналисты подготовили спецэфир, в том числе документальные фильмы о своих знаковых проектах.
Самые известные ведущие высказались о телеканале о работе на нём

«Для меня Первый канал всегда был чем-то вроде Олимпиады в мире телевидения», – отметила Роза Сябитова.
Телеведущая вспомнила как попала в «Давай поженимся». Она отметила, что кастинг был огромный, а её позвали, когда на проект уже были утверждены астролог Василиса Володина и её соведущая Даша Волга. При этом Сябитова сразу поняла, как обойти соперников.

«Нужно было выделиться. Когда подошла моя очередь, я решила действовать от обратного. Например, Даша говорила герою, что он обязательно выберет красавицу, которую указал в анкете. А я вдруг заявила: “Нет, не выберет! У него образование незаконченное, работы нет. Как он будет содержать жену?” Даша начала со мной спорить, участники разделились на два лагеря, и зал буквально взорвался эмоциями. Стало интересно, динамично, зрелищно. И меня взяли в качестве соведущей», – призналась главная сваха страны.
С тех пор на протяжении 17 лет выхода программы Сябитова придерживается именно такой тактики, которая из выпуска в выпуск не оставляет аудиторию равнодушной и позволяет «Давай поженимся» не терять популярность.

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Анна Семенович ответила хейтерам, обвинившим её в получении медали за выдающуюся грудь
Семенович ответила хейтерам, которые обвинили её в получении медали за грудь
29 марта 2025, 13:14

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович ответила недоброжелателям, которые заявляют, что она получила медаль за свою выдающуюся грудь.
25 марта президент России Владимир Путин наградил певицу медалью «За труды в культуре и искусстве». Как сообщалось, власти отметили вклад Семенович в развитие российской культуры и искусства, а также её многолетнюю плодотворную деятельностью.

При этом хейтеры сразу же обрушились на исполнительницу, обесценив всю её деятельность.

Артистка в ответ отметила, что её наградили в том числе за многолетнюю поддержку военнослужащих и семей солдат.

«Особо хочу отметить, важный для меня факт, что медаль я получаю в первую очередь, как многолетняя ведущая программы «Дембельский альбом» на «Русском радио». Более чем за 12 лет передача стала не просто музыкальным эфиром, а большим социальным проектом. Каждое воскресенье мы не только поддерживаем наших военных, исполняющих долг, но и оказываем поддержку, помощь тысячам женщин: матерям, женам, сёстрам, которые ждут своих защитников из армии. Вместе с коллективом «Русского радио» все эти годы я постоянно посещаю воинские части, госпиталя, зоны проведения СВО», – написала Семенович в своём Telegram-канале.
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«Понимаю отчетливо, умирать я не буду!»: Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологией
Отар Кушанашвили в «Шоу Воли» рассказал о борьбе с онкологией
29 марта 2025, 12:49

Отар Кушанашвили (фото: Telegram @kakovo_otar)

Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. 54-летний телеведущий признался, что его боялись оперировать из-за «предсмертной ситуации».
Шоумена госпитализировали в июне прошлого года. У него обнаружили четвёртую стадию рака сигмовидной кишки с метастазами в печени. Осенью Кушанашвили сделали операцию по удалению злокачественной опухоли в печени и кишечнике. После этого он прошёл несколько сеансов химиотерапии.

Недавно Кушанашвили стал гостем очередного выпуска «Шоу Воли», где признался, что после болезни у него произошла переоценка ценностей. Также Отар вспомнил, что в одной больнице его даже не приняли. Врачи заявили, что предсмертное состояние пациента и его популярность вызовут повышенное внимание к клинике. Даже за предложенные два миллиона медики не стали брать на себя такую ответственность.

«Меня снова в скорой помощи повезли в Красногорскую больницу и там даже не фиксировали моё пребывание. Девушка мне говорит: "Отар, как вы-то здесь? Вы же живее всех живых!" Я говорю, что уже нет. Меня кладут и на операцию. Я ничего не помню. Открыл глаза и говорю: "Сколько прошло времени?". Прошло три недели», – отметил телеведущий.
Кушанашвили заявил, что с первой секунды, как ему озвучили диагноз, у него началась новая жизнь. Но он отчётливо понимал, что умирать не собирается, поэтому поставил цель бороться и победить рак.

«Я приказываю себе оставшиеся годы жизни быть счастливым человеком и самым улыбающимся придурком. Каждый божий день я наслаждаюсь каждым мгновением», – заявил шоумен.
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#рак
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«Я сама не знаю фамилию жениха»: Волочкова не хочет, чтобы дочь отказывалась от её фамилии после свадьбы
Анастасия Волочкова не хочет, чтобы дочь меняла её фамилию после свадьбы
29 марта 2025, 12:29

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова заявила, что не хочет, чтобы дочь отказывалась от её фамилии после свадьбы.
До торжества остаётся менее месяца. При этом балерина до сих пор не знает фамилию жениха своей единственной дочери.

«У меня сейчас главный вопрос: поменяет ли дочь фамилию моего отца? Вот о чем речь. Я сама не знаю фамилию жениха. Отвечаю! В Грибоедовском ЗАГСе узнаем…», – отметила Волочкова.
При этом СМИ уже давно раскрыли, что 19-летняя Ариадна Волочкова 26 апреля выйдет замуж за Никиту Григоряна. Бракосочетание состоится в Санкт-Петербурге. Балерина активно готовит роскошную свадьбу дочери. Однако девушка признавалась, что согласилась на дорогое торжество только ради матери, которая любит эпатаж.

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#анастасия волочкова
#семья
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Анна Седокова призналась, что стала бояться людей после смерти Яниса Тимма
29 марта 2025, 12:11

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова рассказала, что стала бояться людей после самоубийства бывшего мужа Яниса Тиммы.
Певица отметила, что несколько месяцев просидела дома, находясь в ужасном состоянии и думая, что весь мир настроен против неё.

«Я не желаю никому и никогда испытать то, через что прошла я. Потому что этот уровень боли очень высок. И его может понять только тот, кто терял близких. В один момент я потеряла всё. Я не могла работать. Не могла дышать. Могла только выживать», – призналась Седокова в беседе с VOICE.
Певица добавила, что в первое время у неё совершенно не было мыслей о творчестве, поскольку она даже не понимала, как жить дальше. Тяжело было и её сыну, который был сильно привязан к отчиму. Мальчик даже стал заниматься баскетболом, поскольку очень боготворил Тимму.

Однако спустя время именно музыка помогла Анне заглушить боль в душе. Тогда Седокова написала песню и музыку к ней, в которой выразила все свои чувства и эмоции.

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