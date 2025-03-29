Муж-наркоман, ранняя беременность и два развода: личные трагедии в жизни Ирины Круг

Ирина Круг (Фото: Instagram*@irinakrug)
Российской эстрадной певице Ирине Круг сегодня, 29 марта, исполняется 49 лет. Жена известного шансонье, будучи в счастливом браке, даже не думала о сцене, но после его трагической смерти решила начать петь в память о супруге. О жизни и творчестве любимой женщины Михаила Круга читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Ирина Глазко появилась на свет в городе Челябинск 29 марта 1976 года. Её родители не имели отношения к искусству: отец, Виктор, служил в армии, а мать работала чертёжницей. В школьные годы будущая звезда сцены занималась в театральном кружке, увлекалась фигурным катанием и даже пыталась научиться играть на гитаре. Долгое время маленькая Ирина мечтала о карьере зубного врача, но судьба сложилась иначе.
После окончания школы Ирина пошла учится в Челябинский торговый техникум. Однако ей не удалось завершить обучение. Ирина забеременела, вышла замуж и родила ребёнка уже на втором году учебы.
Личная жизнь
Ирина Круг (Фото: Instagram*@irinakrug)
С первым своим супругом Алексеем певица познакомилась еще в старших классах. Парень был старше Ирины на 2 года и тогда учился на зубного врача. В 1995 году у пары родилась дочка Марина, а муж начал работать по специальности. Спустя некоторое время Ирина стала замечать неадекватное, а местами и агрессивное поведение мужа. Как потом выяснилось, супруг пристрастился к медицинским препаратам.
С увеличением количества принимаемого препарата его поведение становилось всё более враждебным. Ирина пыталась спасти семью, вела разговоры о лечении у нарколога, но супруг не видел проблемы. В дополнение к этому он начал злоупотреблять алкоголем, а затем начал изменять. Когда он поднял на Ирину руку с ножом, она поняла, что пора заканчивать эти отношения. Ирина попрощалась со своей первой любовью и уехала с дочерью к матери.
Жизнь с маленькой дочкой на руках была несладкой. Денег не хватало, супруг алименты не платил. Тогда соседка помогла Ирине устроиться официанткой в престижный ресторан «Малахит». Эта работа впоследствии буквально изменила жизнь будущей звезды.
Михаил и Ирина Круг (Фото: Instagram*@irinakrug)
В один из вечеров Ирина обслуживала звезду шансона Михаила Круга и очень приглянулась ему. После ужина Михаил Владимирович внезапно предложил ей стать частью его коллектива в роли костюмера. Тогда растерянная официантка сказала нет, но спустя три месяца Круг вернулся, и она согласилась. Дочка певицы Марина осталась с бабушкой, а Ирина отправилась с коллективом артиста на гастроли в Волгоград.
В первое время Ирину и Михаила связывали исключительно деловые отношения. Михаил Круг неустанно контролировал Ирину, проверяя её на профессионализм и способность выдерживать нагрузки. Так было до первой совместной ночи. После Ирина с дочкой переехала к Михаилу и его сыну от первого брака. В 2001 году пара заключила официальный брак, а через год на свет появился совместный ребенок Александр.
В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в результате ограбления дома Михаил Круг получил смертельные ранения. Ирина в 26 лет оказалась вдовой с тремя детьми. Полный гостей дом опустел, а друзья супруга внезапно исчезли из ее жизни.
«Первое время я не могла спать без таблеток, преследовали панические атаки, задыхалась с открытым окном, сердце вылетало из груди. Мучила, не давала покоя мысль: отчего так случилось с нами?» — вспоминала певица в одном из интервью.
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Стать певицей в память о муже
Ирина Круг (Фото: Instagram*@irinakrug)
После осознания своего положения у Ирины возникли вопросы как жить дальше, чем зарабатывать на жизнь? Музыкант Леонид Телешев посоветовал вдове продолжить дело мужа и стать певицей. Она последовала этому совету, выбрав себе псевдоним, аналогичный тому, который использовал Михаил, и стала известной как Ирина Круг.
Творческий путь певицы развивался стремительно. В 2004 году она выпустила свой первый альбом, назвав его «Первая осень разлуки», а в 2005 году певица была удостоена премии «Шансон года». Альбом «Букет из белых роз», созданный совместно с Виктором Королёвым, получил признание у слушателей.
«Тогда я даже наполовину не понимала, насколько серьезная эта работа – быть артистом, записывать альбомы. Очень жаль, что в детстве родители не отдали меня в музыкальную школу, что музыкальные способности раскрылись так поздно и при таких горьких обстоятельствах», – цитирует слова артистки radioshanson.ru.
Спустя год после выхода дебютного альбома Ирина Круг представила публике свой второй альбом под названием «Тебе, моя последняя любовь». В этот раз она сотрудничала с Вадимом Цыгановым, который выступил в роли продюсера.
На данный момент в творческой карьере Ирины Круг семь альбомов и множество клипов. Она активно гастролирует и выступает на концертах.
Новая любовь
Ирина Круг приходила в себя порядка 4 лет, а потом встретила бизнесмена Сергея Белоусова. Он предложил Ирине стать его женой. Пара перебралась жить в Москву, и в новой семье появился сын Андрей.
Внимательный и заботливый бизнесмен оказался не всегда верным супругом. Ирина Круг долгое время пыталась сохранить семью, но боль измен оказалась сильнее. Пара официально развелась в 2020 году.
«Сергей помогает. Он никогда меня не бросит, всё отдаст за меня. Мы просто очень разные люди. Три года назад был разрыв, но я его простила. Попыталась жить с этим, но не смогла. Человек предал», — делилась с журналистами Круг.
Певица сейчас
Ирина Круг с внучкой Викторией (Фото: Instagram*@irinakrug)
В 2021 году Ирина Круг стала бабушкой. Ее дочка Марина подарила певице внучку Викторию. Молодая бабушка продолжает активно выступать и радовать публику новыми песнями. Вместо общественных мероприятий Ирина предпочитает тихие вечера в кругу семьи.
«Рано ложусь спать. До полуночи — точно. Если у меня есть выступление, то после концерта поела и спать», — пишет starhit.ru.
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Елена Генералова