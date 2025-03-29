Обвинение в домогательствах, два брака и трагедия: как жил режиссер «Место встречи изменить нельзя» Станислав Говорухин

В конце 80-х Владмира Преснякова называли новатором на советской поп-сцене. Популярность пришла к нему довольно рано, но счастье в личной жизни пришлось подождать. 29 марта исполнителю таких хитов, как «Стюардесса по имени Жанна» и «Аэропорты» исполняется 57 лет. О детстве в интернате, болезненном разрыве и настоящей любви — расскажет «Радио 1».