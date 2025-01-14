Мужа увела Пелагея: что скрывала «алкогольвица» из Comedy Woman Полина Сибагатуллина и почему она пропала с экранов

Полина Сибагатуллина (Фото: соцсети)
Полина Сибагатуллина всеми известная как «Мадам Полина» из Comedy Woman давно полюбилась зрителю. Ее считали запойной алкоголичкой, слегка «тронутой» на голову и неуправляемой истеричкой, а она оказалась просто талантливой актрисой.
В 2015 году Полина Сибагатуллина решила оставить юмористическое шоу и больше не появлялась на экранах. Что стало причиной безвозвратного ухода Сибагатуллиной с проекта «Comedy Club Production» и чем сейчас занимается артистка читайте в материале «Радио 1».
Полина Сибагатуллина родилась 29 декабря 1976 года в Нижневартовске в семье учительницы русского языка и нефтяника. После школы Полина переехала в Санкт-Петербург, где поступила по настоянию родителей в Торгово-экономический институт. Девушка мечтала о театральном вузе, но родители считали карьеру актрисы не перспективной и малооплачиваемой, поэтому настаивали на ином выборе дочери.
За пределами театрального вуза актерский талант Сибагатуллиной проявился в составе команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» еще на первом курсе обучения. В клубе веселых и находчивых Полина познакомилась с Виктором Васильевым и Дмитрием Хрусталёвым. Впоследствии команда с их участием дошла до финала Высшей лиги КВН в 1999 году.
В юмористической программе Полина участвовала по приглашению Натальи Еприкян — ведущей, режиссёра и продюсера шоу Comedy Woman. Именно она в 2008 году придумала образ, который стал визитной карточкой Полины — образ инфантильной поэтессы и светской алкогольвицы. Сибагатуллина стояла у истоков программы, когда та еще была никому не известна и не приносила прибыль. Работа в шоу долгое время практически не оплачивалась и держалась на энтузиазме и вере в успех шоу.
Участие в программе требовало постоянной занятости, необходимости запоминать большое количество текста и отказа от полноценного отдыха. Но даже в таких трудных условиях у Сибагатуллиной получилось устроить личную жизнь. Избранником Полины стал продюсер Comedy Woman и «Наша Russia» Дмитрий Ефимович.
Но брак продлился не долго и уже в 2010 году пара подала на развод. СМИ писали, что «Мадам Полине» перешла дорогу певица Пелагея, которую Ефимович взял в жены сразу же после того как официально стал свободным. Сама же юмористка отказалась как-либо комментировать случившееся и называла данный период своей жизни «ошибкой молодости».
Осенью 2015 года после завершения 7 сезона шоу Comedy Woman Полина Сибагатуллина приняла решение покинуть программу из-за физической перегрузки. Полина ушла работать в театр и стала преподавателем актёрского мастерства в рамках благотворительного проекта «ВзаимоДействие», где занимается с начинающими актёрами, имеющими синдром Дауна.
Осенью 2023-го Сибагатуллина в одном из интервью рассказала, что играет на сцене театра «III РИМ».
Полина Сибагатуллина не исчезла, она просто оставила образ «Мадам Полины» в прошлом.
Читайте также:
Сожитель требовал сделать аборт, но она вышла замуж за осветителя и родила троих детей: трагичная судьба «Серафимы Прекрасной» Екатерины Порубель
Увела женатого из семьи и уступила мужа Собчак: почему Дарья Мороз не сохранила брак с Богомоловым и как живет после развода
Экономист по образованию, а по призванию — актриса
Полина Сибагатуллина (Фото: соцсети)
Полина Сибагатуллина родилась 29 декабря 1976 года в Нижневартовске в семье учительницы русского языка и нефтяника. После школы Полина переехала в Санкт-Петербург, где поступила по настоянию родителей в Торгово-экономический институт. Девушка мечтала о театральном вузе, но родители считали карьеру актрисы не перспективной и малооплачиваемой, поэтому настаивали на ином выборе дочери.
За пределами театрального вуза актерский талант Сибагатуллиной проявился в составе команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» еще на первом курсе обучения. В клубе веселых и находчивых Полина познакомилась с Виктором Васильевым и Дмитрием Хрусталёвым. Впоследствии команда с их участием дошла до финала Высшей лиги КВН в 1999 году.
Карьера в Comedy Woman
В юмористической программе Полина участвовала по приглашению Натальи Еприкян — ведущей, режиссёра и продюсера шоу Comedy Woman. Именно она в 2008 году придумала образ, который стал визитной карточкой Полины — образ инфантильной поэтессы и светской алкогольвицы. Сибагатуллина стояла у истоков программы, когда та еще была никому не известна и не приносила прибыль. Работа в шоу долгое время практически не оплачивалась и держалась на энтузиазме и вере в успех шоу.
«До мадам Полины я не писала стихов. Но, приняв свой образ, сразу начала! Хорошо помню разговор с Наташей. Я тогда ехала в поезде и начала рифмовать строки. Сначала я писала сама, потом появились талантливые авторы», — цитируют слова Сигататуллиной RuNews24.ru.Упорная работа команды Comedy Woman дала свои плоды и слава настигла участников проекта. Талант Полины был признан публикой и коллегами по цеху. Наталья Медведева, в частности, отмечала, что у Сибагатуллиной есть особое обаяние, которое заставляет всех зрителей смотреть только на неё.
Море хейта от «Звезд в Африке» и второй брак на грани краха из-за алкоголя — насыщенная жизнь Стаса Ярушина
Пелагея увела мужа у звезды Comedy WomanПевица Пелагея (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)
Участие в программе требовало постоянной занятости, необходимости запоминать большое количество текста и отказа от полноценного отдыха. Но даже в таких трудных условиях у Сибагатуллиной получилось устроить личную жизнь. Избранником Полины стал продюсер Comedy Woman и «Наша Russia» Дмитрий Ефимович.
Но брак продлился не долго и уже в 2010 году пара подала на развод. СМИ писали, что «Мадам Полине» перешла дорогу певица Пелагея, которую Ефимович взял в жены сразу же после того как официально стал свободным. Сама же юмористка отказалась как-либо комментировать случившееся и называла данный период своей жизни «ошибкой молодости».
Куда пропала светская алкогольвица
Осенью 2015 года после завершения 7 сезона шоу Comedy Woman Полина Сибагатуллина приняла решение покинуть программу из-за физической перегрузки. Полина ушла работать в театр и стала преподавателем актёрского мастерства в рамках благотворительного проекта «ВзаимоДействие», где занимается с начинающими актёрами, имеющими синдром Дауна.
Осенью 2023-го Сибагатуллина в одном из интервью рассказала, что играет на сцене театра «III РИМ».
«Сейчас я играю в постановке «Дон Гуан. История любви». Это симбиоз классики и современности. Играю Лауру, которой в нашей постановке не восемнадцать, а сорок лет», — рассказала артистка RuNews24.ru.
Полина Сибагатуллина не исчезла, она просто оставила образ «Мадам Полины» в прошлом.
Читайте также:
Сожитель требовал сделать аборт, но она вышла замуж за осветителя и родила троих детей: трагичная судьба «Серафимы Прекрасной» Екатерины Порубель
Роман с Канделаки и ссора с руководством канала: причины скандального развода ведущих «60 минут» Попова и Скабеевой
Увела женатого из семьи и уступила мужа Собчак: почему Дарья Мороз не сохранила брак с Богомоловым и как живет после развода
Елена Генералова