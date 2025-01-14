Отношения с 14 лет, постоянные измены, роман с Нагиевым: любовные интриги Анны Самохиной и смерть в хосписе

Анну Самохину называли секс-символом 80-х и «русской Брижит Бардо». Мужчины СССР были без ума от роковой красавицы, которая блистала в ролях Мерседес в «Узнике замка Иф» и Риты в «Ворах в законе». Многие считали, что такая женщина с выдающейся внешностью должна вести легкую и беззаботную жизнь, однако судьба распорядилась иначе. Подробности читайте в материале «Радио 1».