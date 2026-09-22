22 сентября 2026, 01:59

Starhit: Павел Дуров* и Юлия Вавилова расстались

Павел Дуров* (Фото: Instagram** / @durov)

В интернете активно обсуждают возможный разрыв отношений между основателем Telegram Павлом Дуровым* и блогершей Юлией Вавиловой. Пока ни одна из сторон не дала официальных комментариев, однако ряд косвенных признаков подстегнул волну слухов, пишет Starhit.