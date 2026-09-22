Павел Дуров* и Юлия Вавилова расстались
В интернете активно обсуждают возможный разрыв отношений между основателем Telegram Павлом Дуровым* и блогершей Юлией Вавиловой. Пока ни одна из сторон не дала официальных комментариев, однако ряд косвенных признаков подстегнул волну слухов, пишет Starhit.
Всё началось с фото Юлии, опубликованного с Бали. В кадре оказалась мужская рука, и интернет-пользователи тут же предположили, что она не принадлежит Павлу Дурову*. В сети развернулись бурные обсуждения: подписчики пытались угадать, кто стал спутником Вавиловой, и строили разные версии.
Масла в огонь добавил бывший пресс‑секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин. Под одной из публикаций он оставил комментарий: «Наши источники это подтверждают», чем заметно усилил интерес к теме.
Стоит отметить, что в последнее время пару действительно редко видели вместе. Ранее Юлия регулярно делилась совместными снимками с Дуровым*, сопровождала его в поездках и появлялась с ним на мероприятиях, а в последние месяцы она путешествует преимущественно одна. Девушка успела побывать в Европе, Индонезии, США и снова вернулась на Бали.
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