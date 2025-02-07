SHAMAN прокомментировал свой поцелуй с Екатериной Мизулиной

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)
Певец Ярослав Дронов, широко известный под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал видео, на котором запечатлен его поцелуй с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. В беседе с Общественной Службой Новостей артист заверил, что на самом деле никакого поцелуя не было.
«Кто вообще сказал, что это был поцелуй или не было его? Все это домыслы», — заявил певец.SHAMAN также добавил, что скоро раскроет секрет о том, что именно связывает его с Екатериной Мизулиной. По его словам, признание от него стоит ждать 9 марта, когда состоится его концерт на сцене «Live Арена».
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