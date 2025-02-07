SHAMAN прокомментировал свой поцелуй с Екатериной Мизулиной

Певец Ярослав Дронов, широко известный под псевдонимом SHAMAN, прокомментировал видео, на котором запечатлен его поцелуй с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. В беседе с Общественной Службой Новостей артист заверил, что на самом деле никакого поцелуя не было.